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События в мире Игнатий Колыско
Представлена обновлённая версия Chevrolet Blazer EV 2025: повышение мощности, дальности хода и снижение цены
Ну, и красивый.

General Motors представила обновлённую версию среднеразмерного электрического кроссовера Chevrolet Blazer EV 2025 модельного года. Главные изменения коснулись технических характеристик и ценообразования. В линейке появилась новая базовая версия с передним приводом, а версии с задним и полным приводом стали мощнее и получили увеличенный запас хода. Топовая версия SS также стала мощнее, чем ожидалось.

Обновления технических характеристик:

  • Версия AWD: самая доступная на данный момент двухмоторная полноприводная версия с батареей на 85 кВт·ч подешевела на 1200 долларов и теперь стоит от 48 995 долларов. Мощность силовой установки выросла с 283 до 287 л.с., крутящий момент — с 452 до 481 Нм, а запас хода увеличился с 449 до 455 км по циклу EPA.
  • Версия RWD: заднеприводная версия с одним электромотором получила прибавку к мощности — с 345 до 370 л.с. Крутящий момент остался прежним — 440 Нм. Запас хода с батареей емкостью 102 кВт·ч вырос с 521 до 538 км по циклу EPA. Цена — от 56 990 долларов.
  • Версия SS: долгожданная двухмоторная топовая версия поступит в продажу в первом квартале 2025 года по цене от 61 995 долларов. Максимальная мощность в режиме Wide Open Watts составит 603 л.с. вместо ранее заявленных 565 л.с. Крутящий момент — 875 Нм. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 3,4 секунды. Емкость батареи — 102 кВт·ч, запас хода пока не объявлен.

Новая базовая версия FWD: в линейке появилась новая базовая версия с передним приводом и одним электромотором (223 л.с., 330 Нм). Цена — от 45 995 долларов. Информация о батарее и запасе хода пока не раскрывается. Продажи начнутся до конца текущего года.

Chevrolet Blazer EV построен на платформе Ultium. Его производство началось в ноябре 2023 года на заводе GM в Мексике. В первой половине 2024 года в США было продано всего 7234 экземпляра кроссовера. Это связано как с общим снижением спроса на электромобили, так и с проблемами с программным обеспечением, из-за которых продажи Blazer EV приходилось временно приостанавливать.

В США покупатели Chevrolet Blazer EV могут рассчитывать на федеральную налоговую субсидию в размере 7500 долларов. Габаритные размеры Chevrolet Blazer EV: длина — 4882 мм, ширина — 1981 мм, высота — 1651 мм, колесная база — 3094 мм.

На американском рынке также продается бензиновый Chevrolet Blazer, который не имеет никакого отношения к электрической модели.

#автомобили #chevrolet #chevrolet blazer ev 2025
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