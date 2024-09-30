Оригинальный внешний вид имеется, никаких повторений.

В Китае стартовал приём заказов на новый лифтбек Mazda EZ-6, разработанный совместно с компанией Changan. Модель, построенная на базе Deepal SL03 (бренд Deepal принадлежит Changan), предлагается в гибридной и полностью электрической версиях. Позже EZ-6 должен появиться и на европейском рынке.

Mazda EZ-6 доступен в двух модификациях: подзаряжаемый гибрид и электромобиль. Обе версии имеют задний привод. Гибридная силовая установка состоит из бензинового атмосферного двигателя 1.5 (98 л.с.), который работает только в качестве генератора, и электромотора мощностью 218 л.с. Базовая версия гибрида оснащена батареей ёмкостью 18,9 кВт·ч, а остальные — 28,4 кВт·ч. Запас хода на электротяге составляет 130 км и 200 км соответственно (по циклу CLTC).

Электромобиль получил 258-сильный электромотор. Базовая версия оснащается батареей ёмкостью 56,1 кВт·ч, а остальные — 68,8 кВт·ч. Запас хода составляет 480 км и 600 км соответственно. В передней части электромобиля предусмотрен дополнительный багажник объемом 99 литров.

Несмотря на то, что Mazda EZ-6 базируется на Deepal SL03, он получил оригинальный внешний дизайн. Отличительными особенностями являются узкие ходовые огни и компактные блоки фар, расположенные под ними, безрамочные двери с выкидными ручками, единая плашка задних фонарей и выдвижной спойлер. Модель стандартно оснащается 19-дюймовыми колесами.

Длина Mazda EZ-6 составляет 4921 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1485 мм, колесная база — 2895 мм. Объем багажника — 479 литров, а при сложенных задних сиденьях — 1174 литра.

Интерьер выполнен в том же стиле, что и у Deepal SL03. В салоне установлены отдельные экраны приборной панели и мультимедийной системы (10,1 и 14,6 дюйма соответственно), двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. В зависимости от комплектации доступны: стеклянная крыша (две секции), беспроводная зарядка, проекционный дисплей, подогрев, вентиляция и массаж сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе, автопарковщик с функцией дистанционной парковки.

Предварительный диапазон цен на Mazda EZ-6 в Китае составляет от 160 000 до 200 000 юаней (около 2,1–2,6 млн рублей). Официальные цены будут объявлены в октябре и, вероятно, окажутся несколько ниже. Для сравнения, родственный Deepal SL03 в гибридной и электрической версиях сейчас стоит от 119 900 до 146 900 юаней (1,6–1,9 млн рублей).

Мировая премьера Mazda EZ-6 состоялась в апреле на Пекинском автосалоне. Производство налажено в Китае на заводе совместного предприятия Changan Mazda. Выпуск модели начался в июле. Старт продаж в Китае запланирован на 26 октября. В дальнейшем автомобили китайской сборки будут поставляться в Европу. В глобальной модельной линейке Mazda лифтбек EZ-6 заменит Mazda 6.