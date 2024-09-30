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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Подмосковье создадут предприятие по производству присадок для противообледенительной жидкости
Странно, что в России, стране с известным климатом, такого предприятия не было.

Как мы уже отмечали неоднократно, масштаб проникновения западных технологий во всё, что используется и производится в России, был запредельным, поэтому хоть незаконные западные антироссийские рестрикции («санкции») и нанесли в первую очередь ущерб тем, кто их вводили, но и российскую экономику также затронули. В частности, такая обязательная для любого находящегося в холодном климате аэропорта вещь, как противообледенительная жидкость, включает в себя импортные присадки.

Нетрудно догадаться, что импортозамещать необходимо и их производство, и вот, в ближайшие годы соответствующее производство будет организовано в Московской области. Как сообщило министерство инвестиций, промышленности и науки региона, проект по строительству предприятия по производству пакетов присадок для противообледенительной жидкости для гражданской авиации будет реализовывать компания «АФЛ РУС».

Строить предприятие будут несколько лет, а его запуск запланирован на 2027 год. Почему такого предприятия не было ранее, и это в России, всемирно известной своими морозами, вопрос, как вы понимаете, риторический.

#россия #авиация #промышленность
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