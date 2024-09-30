Многие не хотят платить комиссию агрегаторами в размере 20-30 % от выручки.

В России наблюдается значительный рост серого рынка такси. По данным аналитического агентства «Прессиндекс», в Telegram существует 234 группы и 29 чат-ботов для вызова такси, а во «ВКонтакте» — 3,8 тыс. групп, объединяющих водителей и пассажиров для организации совместных поездок. Пять лет назад такого размаха серых схем в интернете не наблюдалось.

На фоне роста цен на услуги легальных такси все больше граждан предпочитают договариваться о поездках в социальных сетях. По данным Росстата, в июле 2024 года стоимость проезда на такси в расчете на 1 км выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,11 рубля. Нелегальные водители могут предлагать пассажирам цены в два раза ниже, так как они не платят комиссию агрегаторам (20–30% от выручки) и не арендуют автомобили у таксопарков (2–3 тыс. рублей в день).

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать цифровизацию разрешительных процедур в сфере такси и содействовать реализации экспериментальных правовых режимов. По мнению эксперта, заказ такси в обход агрегаторов может быть дешевле, но не обеспечивает безопасность пассажиров.

Напомним, что с 1 сентября 2023 года в России вступил в силу закон № 580-ФЗ, который ужесточил требования к водителям такси. Закон обязал водителей, в том числе самозанятых, получать разрешение на деятельность, самостоятельно выписывать путевые листы, проходить ежедневные медицинские и технические осмотры, перекрашивать автомобили в требуемый в регионе цвет, приобретать специализированный полис ОСАГО (в 10–20 раз дороже стандартного при том же страховом покрытии) и запретил управлять такси лицам с непогашенной судимостью.