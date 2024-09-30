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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Британии полагают, что Украине придётся согласиться на нейтралитет
Одного только нейтралитета мало. Россия все условия уже указала, и ничего меньше не приемлет.

Несмотря на беспрецедентное вмешательство коллективного Запада в украинский кризис на стороне Киева, тенденция в данном конфликте понятна, причём с каждым днём она становится понятна всё большему количеству людей и информационных ресурсов, включая даже те, которые совсем недавно изо всех сил «топили» именно за Украину. Причина в том, что вводить публику в заблуждение относительно хода украинского кризиса можно ровно до тех пор, пока эта ложь не начнёт противоречить карте боевых действий — тому самому инструменту, которым западные СМИ жонглировали, выдавая желаемое за действительное.

Теперь и этот инструмент, учитывая тот факт, что ВС РФ ведут наступление со скоростью, какой не было с самого начала конфликта, из арсенала выпал, поэтому приходится смотреть правде в глаза, при этом продолжая смягчать последствия. Так, британский политолог и аналитик Анатоль Ливен полагает, что Украине придётся пойти на подписание договора о собственном нейтралитете, взамен получив гарантии безопасности.

По мнению Ливена, данный расклад — лучший из тех, которые может получить Украина, поскольку если боевые действия продолжатся, то условия мирного урегулирования станут ещё жёстче.

И если в целом Ливен, безусловно, прав, то вот в деталях он, мягко говоря, преувеличивает перспективы Украины. Дело в том, что Россия очень близка к тому моменту, чтобы ни о чём не переговариваться, а продиктовать условия урегулирования. Что нужно сделать, чтобы завершить данный конфликт, Москва уже официально озвучила ещё в начале лета: Украина обязана быть полностью демилитаризована, идеология супрематизма в стране должна быть полностью искоренена, территориальные изменения по состоянию на сентябрь 2022 года должны быть зафиксированы и признаны всем международным сообществом, а нейтрализация (отказ от стремления в военные альянсы) Украины это уже последнее условие. По отдельности выполнение этих условий легко имитировать, поэтому Россия и указала эти требования все вместе, и ни одно из них из условий нельзя убрать.

Как бы то ни было, при всей критической для Украины ситуации на поле боя, признаков скорого окончания конфликта пока нет, как нет и понимания коллективным Западом необходимости самоустранения из этого кризиса. Оружие продолжают поставлять, мобилизация на Украине продолжается, и сопротивление ВС РФ при этом оказывается. К сожалению, официальный Киев попал в собственную ловушку «нарратива», и не может из неё выбраться.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Archimedes
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