Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Уходящий генсек НАТО заявил, что изменения в ядерной доктрине России не требуют смены политики альянса
Значит, беды не избежать. Ну, таков выбор Запада.

На минувшей неделе главной геополитической новостью стало предложение о внесении в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания России (в простонародье — ядерная доктрина) значительных изменений, подразумевающих, по сути, снижение порога реагирования РФ на угрозы в вопросе принятия решения о нанесении ядерного удара, а также расширение перечня государств, в отношении которых осуществляется ядерное сдерживание и которые, если что, будут целями для соответствующих ударов.

По-хорошему, на Западе после этого пора уже наконец всерьёз взяться за голову и начать думать над тем, как жить дальше и как выходить из нынешнего тяжелейшего в первую очередь для него самого геополитического кризиса. Не знаем, как известия из Москвы восприняли трезвые головы, но вот головы говорящие, да ещё и досиживающие в своём кресле последний день, явно так ничего и не поняли.

Так, уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, полномочия которого завершаются уже сегодня, заявил, что изменения в российской ядерной доктрине не требуют менять политику Североатлантического альянса, и что НАТО продолжит оказывать Украине всю необходимую поддержку. Проще говоря, в представлении Столтенберга, конфронтация с Россией должна продолжаться несмотря ни на что. Как добавил Столтенберг, жонглируя фактами, Россия якобы пыталась предотвратить поставки на Украину западных вооружений, но ничего не получилось, поэтому и реагировать на ядерную риторику Москвы, дескать, тоже не стоит.

Во-первых, Россия никогда напрямую не говорила, что поставки вооружений для нужд ВСУ — это российская красная линия. Эти красные линии для себя рисовал сам коллективный Запад, который затем же их сам и стирал, заявляя, что это якобы были красные линии Кремля. Во-вторых, мы не будем сейчас объяснять господину Столтенбергу, как сильно он заблуждается и к чему подобное высокомерное поведение может привести коллективный Запад. Подсказка: к очень страшной жизненной правде, исправить которую, в случае чего, будет невозможно.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия #ядерное оружие
+
Написать комментарий (0)
В Британии полагают, что Украине придётся согласиться на нейтралитет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Чем PS5 Pro отличается от PS5 и почему подорожавшую консоль всё равно купят геймеры
5
Муки выбора видеокарты с ограниченным бюджетом для обновлённой Сounter-Strike 2
21
Практика: восстанавливаем работоспособность Windows после сбоя или заражения вирусами в 2024 году
7
Собираем полный аналог PlayStation 5 Pro за 130 000р, для запуска эксклюзивов Sony в 4К@60 fps
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
61
Я у мамы хацкер - пишем скрипт для overclockers.ru
5
Bombie - игра в Telegram, за которую могут раздать жирный дроп
6
Сравниваю в играх Windows 7 / 10, Chimbalix 24.4 и так называемый Linux для игр Nobara 40
18
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
53

Сейчас обсуждают

Archimedes
18:06
Есть пара вопросов. 1. Как собираются препятствовать деградации фотоэлементов под действием алфа-частиц? 2. Почему амерций, хотя есть более дешёвые источники альфа-излучения?
В Китае разрабатывают ядерную батарею на америции, способную заменить литиевые источники питания
Bernigan
18:04
не проплаченный Котя, тебе кажется
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
Bernigan
18:04
Там у тебя фейкорезультат
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
Китя
18:02
Этот сайт проплаченной. а если хочешь честный тест то здесь versus самое точное еще от производителя и частот зависит.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
Всеволод Шевченко
18:01
А я только что нашел у калитки купюры на общую стоимость 100тыс баксов, перевязанных резинкой от волос. Пруфов не будет. Они свернуты в рулон. Куда бы их вложить... Масло для массажа у меня есть.
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
Nvidia&Intel Hater
17:57
мне насрать на твои процнеты придуманные.о каких 13 ты конч мечтаешь .ты 20 везде всирал.напомнить нободи ту же ??
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
Nvidia&Intel Hater
17:55
тут на днях мы тебя опускали .ты там к ваттам докапался,так вот там частота у карты была у 3050 1935 мгц .ты сказал что у тебя там же на 2 фпс больше -35 .вот и как раз и есть .2 фпс разгон и дал.так ...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
Степан Степанович
17:53
какой реалми? проблемы были со съёмной под водой?
Samsung Galaxy S26 получит значительный прирост производительности
Bernigan
17:52
Ты считать не умеешь, сколько будет 62 + 13%?
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
Xmast
17:50
Если бы автор поюзал действительно удобные и красивые корпуса https://market.yandex.ru/product--crystal-series-680x-rgb/1779561794 то этот хорошим бы не назвал
Обзор и тестирование корпуса Formula TimberLine T0
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем