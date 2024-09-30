Значит, беды не избежать. Ну, таков выбор Запада.

На минувшей неделе главной геополитической новостью стало предложение о внесении в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания России (в простонародье — ядерная доктрина) значительных изменений, подразумевающих, по сути, снижение порога реагирования РФ на угрозы в вопросе принятия решения о нанесении ядерного удара, а также расширение перечня государств, в отношении которых осуществляется ядерное сдерживание и которые, если что, будут целями для соответствующих ударов.

По-хорошему, на Западе после этого пора уже наконец всерьёз взяться за голову и начать думать над тем, как жить дальше и как выходить из нынешнего тяжелейшего в первую очередь для него самого геополитического кризиса. Не знаем, как известия из Москвы восприняли трезвые головы, но вот головы говорящие, да ещё и досиживающие в своём кресле последний день, явно так ничего и не поняли.

Так, уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, полномочия которого завершаются уже сегодня, заявил, что изменения в российской ядерной доктрине не требуют менять политику Североатлантического альянса, и что НАТО продолжит оказывать Украине всю необходимую поддержку. Проще говоря, в представлении Столтенберга, конфронтация с Россией должна продолжаться несмотря ни на что. Как добавил Столтенберг, жонглируя фактами, Россия якобы пыталась предотвратить поставки на Украину западных вооружений, но ничего не получилось, поэтому и реагировать на ядерную риторику Москвы, дескать, тоже не стоит.

Во-первых, Россия никогда напрямую не говорила, что поставки вооружений для нужд ВСУ — это российская красная линия. Эти красные линии для себя рисовал сам коллективный Запад, который затем же их сам и стирал, заявляя, что это якобы были красные линии Кремля. Во-вторых, мы не будем сейчас объяснять господину Столтенбергу, как сильно он заблуждается и к чему подобное высокомерное поведение может привести коллективный Запад. Подсказка: к очень страшной жизненной правде, исправить которую, в случае чего, будет невозможно.