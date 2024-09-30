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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Google вновь оштрафовали в России за отказ удалять запрещённый контент
На этот раз на 3,5 млн рублей. Кто считает, что Google избежит требования это всё рано или поздно выплатить, пребывает в иллюзиях.

Будучи главной мировой техно-компанией, на Google лежит огромная ответственность за то, чтобы запрещённая информация не достигала общественные массы, пользующиеся сервисами Google. Так-то Google с очень большим энтузиазмом берёт под козырёк и исполняет все, даже самые невменяемые требования американского правительства и надзорных органов, но вот когда то же самое от компании требует Роскомнадзор, почему-то позволяет себе эти требования игнорировать.

За что постоянно получает штрафы за неисполнение требований об удалении запрещённого в России контента. Штрафы продолжают копиться, и сегодня Таганский суд Москвы дополнительно в очередной раз оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за нарушение части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, подразумевающей обязательство владельцев сайтов удалять размещённый на их ресурсах запрещённый в России контент.

Если кто-то считает, что Google удастся избежать уплаты данных штрафов, то он глубоко заблуждается. Рано или поздно геополитическая ситуация стабилизируется, и компаниям, которые хотят продолжать работать на огромном платёжеспособном российском рынке, придётся в полной мере выполнить все условия.

#россия #политика #google
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