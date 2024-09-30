Значит, ВС РФ надо работать в данном направлении. Правда, зачем при коллапсе ВСУ Москве будут нужны какие бы то ни было переговоры, не вполне ясно.

Для исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского начало переговоров с Россией сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, принятый в остром приступе инфантилизма запрет на переговоры с РФ продолжает действовать. Во-вторых, завершение конфликта будет означать необходимость проведения на Украине выборов. И в-третьих, Зеленского и всю киевскую администрацию верхнего эшелона будет ждать суд, а если выражаться прямо, то военный трибунал. Там это прекрасно понимают, поэтому затягивать кризис будут ровно столько, сколько это позволяют делать западные спонсоры Украины.

Для Украины и её граждан это будет означать продолжение мобилизации, усиление разрушений страны, жизнь с веерными отключениями электроснабжения, продолжение коллапса экономики, а также накопление долгов перед коллективным Западом, который, и здесь не надо иллюзий, истребует с Украины их все сторицей. Ситуация тяжелейшая, и многим на Украине уже хотелось бы на любых условиях установить мир посредством переговоров с Россией. Но, как вы понимаете, действующее киевское политическое руководство к этому даже близко не готово, а сегодня народный депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин поделился своим мнением о том, что в принципе может побудить Зеленского и его команду к началу переговоров.

По мнению Рахманина, сейчас нет никакой причины, которая заставила бы Зеленского начать переговоры. Таким толчком к переговорам, считает нардеп, может стать разве что «полный коллапс линии фронта и угроза территориальных потерь, угроза уничтожения ВСУ и угроза быстрого захвата огромного количества территорий». Сегодня такой прямой угрозы, добавил Рахманин, не существует.

Вопрос здесь, впрочем, совершенно в другом. Дело в том, что хоть сегодня такой угрозы действительно нет, но вот условно «завтра» она может очень даже неиллюзорно появиться. Это первое. Во-вторых, если начнётся повсеместный коллапс, то зачем переговоры будут нужны Москве? Это уже будут не переговоры, а выставление Россией условий капитуляции. Судя по всему — и по траектории движения конфликта, и по невменяемости киевского политического руководства — всё идёт именно к реализации данного сценария. А ведь, если хорошенько подумать, никто напрямую не мешал Киеву исполнять Минские соглашения и «отделаться» только Крымом. Но таково правило любителей играть ва-банк: всегда можно и журавля в небе разглядеть, и синицу из рук упустить.