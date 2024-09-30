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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ показало кадры уничтожения «Искандером» железнодорожного эшелона с боеприпасами для ВСУ
Такие удары должны наноситься каждый день везде, где только можно «дотянуться».

Как говорится, сражения выигрывают войска, а войны выигрывает логистика и промышленность. Соответственно, чтобы сделать так, чтобы оппонент в вооружённом конфликте потерпел поражение, нужно изо всех сил «выносить» именно его логистические и промышленные возможности.

Спустя более чем 2,5 года конфликта эту деятельность ВС РФ можно оценить на «троечку с натяжкой»: энергосистема Украины продолжает как-никак, но работать, логистические хабы ВСУ уничтожаются редко, подвижной состав продолжает работать, и лишь изредка Минобороны России демонстрирует эффектные кадры «накрытия» железнодорожных эшелонов при помощи оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». И вот, сегодня как раз тот редкий день.

Как уточняется, удар был нанесён по месту разгрузки эшелона в населённом пункте Казанка в Николаевской области. Согласно сведениям МО РФ, в результате удара были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами, направлявшиеся к передовым позициям ВСУ к линии боевого соприкосновения.

Когда-нибудь в будущем мы, наверное, узнаем, чем руководствовалось российское военное командование в рамках специальной военной операции, но упорное избегание решительного разрушения логистической инфраструктуры Украины, работающей сейчас преимущественно в интересах ВСУ, вызывает море вопросов.

#россия #украина #политика #боевые действия
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