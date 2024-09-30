Странное сочетание, но как есть.

Компания «Орелъ» планирует построить в Саратовской области штамповочно-механический завод, специализирующийся на выпуске авиационной продукции. Объем инвестиций в проект превысит 200 млн рублей. В настоящее время инвестор разрабатывает бизнес-план, строительство завода планируется завершить к 2027 году.

Компания «Орелъ» образовалась в начале 2000-х годов на базе заготовительно-штамповочного цеха «Саратовского авиационного завода». Предприятие специализируется на штамповке металлоизделий, что позволяет ускорить производственный процесс, повысить качество и обеспечить унификацию продукции.

Кроме того, в Саратовской области может появиться завод по производству рыбных кормов. Компания «Рыбкорм» готова инвестировать в проект 1,5 млрд рублей. Сейчас ведутся переговоры с поставщиками оборудования и разрабатывается техническое задание на строительство. Реализация проекта займет около двух лет.

Оба проекта были анонсированы в официальном телеграм-канале правительства Саратовской области.