Появилась гибридная модификация, а дизайн претерпел существенные изменения.

Китайский рынок готовится встретить обновленный кроссовер Ford Equator Sport, который получил не только косметические изменения, но и новую гибридную модификацию. Рестайлинг затронул дизайн экстерьера и интерьера, а также расширил список доступных опций.

Премьера пятиместного Ford Equator Sport состоялась в Китае в 2021 году. Модель позиционируется как укороченная версия трёхрядного Equator, также выпускаемого на совместном предприятии Ford и JMC. В отличие от своего «старшего брата», Equator Sport вышел на мировой рынок под именем Territory, завоевав популярность в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

Внешне обновлённый Equator Sport отличается новой безрамочной решеткой радиатора с овальными прорезями, переработанными бамперами и оптикой. Кроссовер также получил расширенную палитру цветов кузова и новые варианты дизайна колёсных дисков. Габариты автомобиля увеличились: длина выросла на 55 мм и достигла 4685 мм, ширина (1935 мм), высота (1706 мм) и колесная база (2726 мм) остались прежними. Багажное отделение вмещает 448 литров, а при сложенных задних сиденьях – 1422 литра.

В салоне Equator Sport появились новые материалы отделки и подголовники кресел. Центральное место на передней панели занимает «горб», который, вероятно, скрывает систему распознавания лиц, отсутствовавшую у предшественника. Производитель также обещает расширенный набор опций, включая систему активного шумоподавления, беспроводную зарядку для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Под капотом обновлённого кроссовера по-прежнему будет располагаться бензиновая турбочетвёрка 1.5 мощностью 170 л.с., работающая в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – только передний. Главной новинкой станет подзаряжаемая гибридная версия PHEV, основанная на том же 1.5-литровом турбомоторе.

Продажи обновлённого Ford Equator Sport в Китае начнутся до конца года. Цены пока не объявлены, но дорестайлинговая версия стоит от 126 800 юаней (примерно 1,7 млн рублей). Ожидается, что глобальная версия Ford Territory получит аналогичные обновления в 2025 году.