Ну, для этого ещё нужно соответствующий закон принять.

Член Совета Федерации Артём Шейкин выступил с инициативой усилить контроль за использованием российских компонентов в промышленной продукции. Он предложил внести в законодательство нормы, обязывающие предприятия ежегодно отчитываться о доле отечественных комплектующих, а также предоставить органам власти право проводить выездные проверки для контроля за соблюдением этих норм.

В обращении к заместителю главы Минпромторга Василию Шпаку сенатор отметил, что действующее законодательство, регулирующее ведение реестра российской промышленной продукции, не предусматривает ни отчетности по использованию российских компонентов, ни выездных проверок.

Шейкин подчеркнул, что отсутствие такого контроля создаёт риск злоупотреблений со стороны «недобросовестных заявителей», которые могут включать в продукцию, заявленную как российская, иностранные компоненты.

В беседе с РИА Новости сенатор уточнил, что «введение правовой практики выездных проверок» необходимо для того, чтобы государственная поддержка направлялась только тем организациям, которые действительно используют российские компоненты. Это позволит эффективно бороться с компаниями, которые пытаются получить господдержку, «подмешивая» иностранные детали в отечественную продукцию.

Предложение Шейкина направлено на обеспечение реального импортозамещения в промышленности и предотвращение злоупотреблений при получении государственной поддержки.