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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Количество дилерских центров Haval Pro в России с начала лета удвоилось — теперь их 30
А всего дилерская сеть бренда насчитывает свыше 180 центров.

На фоне выхода двух новых рамных внедорожников H5 и H9 из линейки Pro автомобильный бренд Haval активно расширяет дилерскую сеть Haval Pro. С начала лета количество центров удвоилось и достигло 30.

Всего с начала лета 2024 года в России открылось 36 новых дилерских центров Haval, включая 30 центров Haval Pro и 6 центров Haval City. Сейчас дилерская сеть бренда насчитывает более 180 центров.

Все официальные дилерские центры Haval соответствуют стандартам бренда, оснащены современным оборудованием и предлагают оригинальные запчасти и аксессуары. В центрах также доступны программы кредитования Haval Credit от банков-партнеров.

Haval Pro специализируется на продаже и обслуживании кроссоверов повышенной проходимости и рамных внедорожников: Haval H3, Haval H9 и Haval H5. Новые центры Haval Pro появились в разных регионах России:

  • Центральный федеральный округ: 11 центров (2 в Москве, 6 в Московской области, по одному в Ярославле, Владимире и Рязани).
  • Приволжский федеральный округ: 9 центров (2 в Самаре, по одному в Уфе, Саратове, Тольятти, Ульяновске, Перми, Набережных Челнах и Оренбургской области).
  • Сибирский федеральный округ: 3 центра (в Иркутске, Новосибирске и Красноярском крае).
  • Урал: 1 центр (в Челябинске).
  • Санкт-Петербург: 3 центра.
  • Екатеринбург: 3 центра.

Haval City ориентирован на продажу городских кроссоверов: Haval Jolion, Haval Dargo, Haval Dargo X, Haval М6, Haval F7 и Haval F7X. Также в центрах Haval City можно приобрести и обслужить пикапы GWM Poer и GWM Poer Kingkong.

Новые центры Haval City открылись в Московской области, Пензе, Улан-Удэ, Чите, Нижнем Новгороде и Якутске.

#автомобили #haval #дилеры #haval pro #дилерская сеть
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