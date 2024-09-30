А всего дилерская сеть бренда насчитывает свыше 180 центров.

На фоне выхода двух новых рамных внедорожников H5 и H9 из линейки Pro автомобильный бренд Haval активно расширяет дилерскую сеть Haval Pro. С начала лета количество центров удвоилось и достигло 30.

Всего с начала лета 2024 года в России открылось 36 новых дилерских центров Haval, включая 30 центров Haval Pro и 6 центров Haval City. Сейчас дилерская сеть бренда насчитывает более 180 центров.

Все официальные дилерские центры Haval соответствуют стандартам бренда, оснащены современным оборудованием и предлагают оригинальные запчасти и аксессуары. В центрах также доступны программы кредитования Haval Credit от банков-партнеров.

Haval Pro специализируется на продаже и обслуживании кроссоверов повышенной проходимости и рамных внедорожников: Haval H3, Haval H9 и Haval H5. Новые центры Haval Pro появились в разных регионах России:

Центральный федеральный округ: 11 центров (2 в Москве, 6 в Московской области, по одному в Ярославле, Владимире и Рязани).

Приволжский федеральный округ: 9 центров (2 в Самаре, по одному в Уфе, Саратове, Тольятти, Ульяновске, Перми, Набережных Челнах и Оренбургской области).

Сибирский федеральный округ: 3 центра (в Иркутске, Новосибирске и Красноярском крае).

Урал: 1 центр (в Челябинске).

Санкт-Петербург: 3 центра.

Екатеринбург: 3 центра.

Haval City ориентирован на продажу городских кроссоверов: Haval Jolion, Haval Dargo, Haval Dargo X, Haval М6, Haval F7 и Haval F7X. Также в центрах Haval City можно приобрести и обслужить пикапы GWM Poer и GWM Poer Kingkong.

Новые центры Haval City открылись в Московской области, Пензе, Улан-Удэ, Чите, Нижнем Новгороде и Якутске.