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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Китайский GAC открыл предзаказ на электрический седан Aion RT с запасом хода 650 км и стоимостью от 1,6 млн рублей
Догадайтесь, сколько такие могут стоить в РФ.

Китайский автопроизводитель GAC открыл предзаказ на новый электрический седан Aion RT. Модель, представленная в двух вариантах мощности и с двумя типами батарей, привлекает внимание доступной ценой и современным дизайном. Ожидается, что «живые» продажи стартуют до конца года.

Aion RT — вторая крупная премьера суббренда GAC Aion, специализирующегося на электромобилях, в этом году. Ранее был представлен кроссовер Aion V нового поколения.

Седан получил обтекаемый экстерьер с округлыми фарами, гладким «носом» и выдвижными ручками дверей, ставшими стандартом для китайского автопрома. Габариты Aion RT: длина – 4865 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1520 мм, колёсная база – 2775 мм. Объём багажника, по информации местных СМИ, составляет 540 литров.

В интерьере Aion RT доминируют два отдельных экрана: 8,8-дюймовая цифровая приборная панель и 14,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Двухэтажный центральный тоннель оснащён беспроводной зарядкой для смартфона и двумя открытыми подстаканниками. В крыше предусмотрены две стеклянные секции. Дорогие версии получат лидар, а также множество датчиков и радаров.

Aion RT предлагается исключительно с передним приводом. Базовая версия оснащена 204-сильным электромотором и батареей ёмкостью 55,1 кВтч, обеспечивающей запас хода 520 км по циклу CLTC. Топовая модификация получила 224-сильный двигатель и аккумулятор на 68,1 кВтч, позволяющий проехать 650 км без подзарядки.

Предварительные цены на Aion RT варьируются от 119 800 до 169 800 юаней (примерно 1,6–2,2 млн рублей). Главным конкурентом новинки считается электрический лифтбек Xpeng Mona M03, цена которого стартует с той же отметки 119 800 юаней. Однако после запуска «живых» продаж Aion RT может стать ещё доступнее.

#автомобили #gac #aion rt
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