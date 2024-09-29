Дело было в Харьковской области.

О важности беспилотников самых разных видов и размеров в зоне проведения специальной военной операции говорить уже моветон по причине очевидности данного явления. Тем не менее, пока что это всё-таки первый конфликт высокой интенсивности, в рамках которого беспилотники начали применяться активно, причём с его (конфликта) обеих формальных сторон.

Дроны не только ведут разведку и наносят удары по противнику, но и применяются для перехвата беспилотников неприятеля. В частности, из зоны конфликта всё чаще поступают кадры, на которых российские операторы FPV дронов таранят своими «птичками» крупные украинские беспилотники «Баба Яга», являющиеся, по сути, военной адаптацией крупных сельскохозяйственных дронов.

Очередными такими кадрами поделилось сегодня Минобороны России. Как уточняется, тяжёлый дрон «Баба Яга» был протаранен FPV-дроном, которым управлял один из операторов группировки войск «Север». Событие произошло в Харьковской области, которая наряду с Курской областью является зоной ответственности «северян».

Следует понимать, что раз у вооружённых сил Украины не наблюдается тотального дефицита беспилотников, значит, в стране продолжают функционировать так или иначе организованные предприятия по их выпуску, и решить данную задачу ВС РФ могут только радикальным методом: деэлектрификацией Украины.