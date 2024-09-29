Спрос упал? А почему?

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz, стремясь к оптимизации расходов и электрификации модельного ряда, рассматривает возможность отказа от купеобразных версий кроссоверов GLC и GLE. Как сообщает немецкое издание Handelsblatt.com, «раздутая» линейка марки, насчитывающая 45 моделей и их модификаций, может подвергнуться дальнейшему сокращению.

Ранее компания уже сняла с производства пикап X-Class, несколько кабриолетов и спорт-седан CLS. К концу 2026 года планируется прекратить выпуск самых доступных моделей – A-Class и B-Class. Теперь же под вопросом оказалось будущее кросс-купе GLC и GLE, конкурирующих с BMW X4 и X6.

По информации Handelsblatt.com, в Mercedes-Benz рассматривают два варианта: полный отказ от обеих моделей или их объединение в одну. Некоторые представители компании считают, что сегмент кросс-купе уже исчерпал себя, и GLC Coupe и GLE Coupe должны «тихо исчезнуть» по завершении их текущего жизненного цикла.

Второе поколение GLC Coupe (C254) выпускается с 2023 года, а GLE Coupe (C167) дебютировал в 2019 году и был обновлён в 2023-м. Таким образом, у руководства Mercedes-Benz есть время для принятия окончательного решения.

Стоит отметить, что Mercedes-Benz уже столкнулась с проблемами на рынке. Летом компания была вынуждена сократить производство флагманских моделей S-Class и EQS из-за падения продаж. Завод Factory 56 в Зиндельфингене, где выпускаются эти автомобили, в ближайшее время перейдёт на работу в одну смену вместо двух.