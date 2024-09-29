Предназначаются для подвоза боеприпасов и даже для эвакуации раненых.

Беспилотные технологии развиваются не только в воздухе, как может показаться обывателю, но и вполне себе на земле тоже. В рамках специальной военной операции уже вовсю испытываются наземные системы и техника с дистанционным управлением, а также штурмовые роботы. В частности, наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер», которые сейчас активно поставляются в войска.

И вот, сегодня стало известно о том, что новая партия «Курьеров» была отправлена в войска. Данные роботизированные системы предполагают использование непосредственно на передовой: «Курьеры» могут подвозить боеприпасы нуждающимся подразделениям, а также участвовать в боевых действиях в качестве огневых систем. Сам робототехнический комплекс защищён бронелистами, способными уберечь робота от осколков и даже, как сообщается, от попадания FPV-дрона.

На самом деле, будущее не так далеко, как кажется. Возможно, совсем скоро в конфликтах в качестве штурмовиков будут действовать не живые пехотинцы, а вполне себе металлические роботы, которых особо не жалко. Говорить об аморальности таких боевых действий даже не стоит: специальная военная операция и так уже показала, что максимально подлое и аморальное оружие — лёгкие беспилотники, начинённые гранатами, которые сбрасываются на бойцов — это один из наиболее эффективных способов достижения тактических побед.

Вероятно, в перспективе в международные конвенции будут внесены изменения, но пока что имеем то, что имеем.