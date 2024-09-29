Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ получили новую партию штурмовых роботов «Курьер»
Предназначаются для подвоза боеприпасов и даже для эвакуации раненых.

Беспилотные технологии развиваются не только в воздухе, как может показаться обывателю, но и вполне себе на земле тоже. В рамках специальной военной операции уже вовсю испытываются наземные системы и техника с дистанционным управлением, а также штурмовые роботы. В частности, наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер», которые сейчас активно поставляются в войска.

И вот, сегодня стало известно о том, что новая партия «Курьеров» была отправлена в войска. Данные роботизированные системы предполагают использование непосредственно на передовой: «Курьеры» могут подвозить боеприпасы нуждающимся подразделениям, а также участвовать в боевых действиях в качестве огневых систем. Сам робототехнический комплекс защищён бронелистами, способными уберечь робота от осколков и даже, как сообщается, от попадания FPV-дрона.

На самом деле, будущее не так далеко, как кажется. Возможно, совсем скоро в конфликтах в качестве штурмовиков будут действовать не живые пехотинцы, а вполне себе металлические роботы, которых особо не жалко. Говорить об аморальности таких боевых действий даже не стоит: специальная военная операция и так уже показала, что максимально подлое и аморальное оружие — лёгкие беспилотники, начинённые гранатами, которые сбрасываются на бойцов — это один из наиболее эффективных способов достижения тактических побед.

Вероятно, в перспективе в международные конвенции будут внесены изменения, но пока что имеем то, что имеем.

#россия #боевые действия #промышленность #роботы #«курьер»
+
Написать комментарий (0)
В Кремле объяснили, что поспособствовало внесению изменений в ядерную доктрину России
МИД Швейцарии поддержал китайско-бразильский мирный план по Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Sony PlayStation 6 может оказаться последней домашней игровой консолью
19
Компактные SSD в формате флешек: Silicon Power MS70 и MS60
7
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
75
Какие ошибки допускают сборщики игровых ПК, и почему система своими руками будет дешевле и быстрее
13
Тестирование одного из первых Athlon 64 под 754 сокет
26
Кому нужен смартфон за 200 000р, и почему большая часть функций у флагманов остаётся не востребована
16
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
+
Чем PS5 Pro отличается от PS5 и почему подорожавшую консоль всё равно купят геймеры
+
Собираем полный аналог PlayStation 5 Pro за 130 000р, для запуска эксклюзивов Sony в 4К@60 fps
+
Практика: восстанавливаем работоспособность Windows после сбоя или заражения вирусами в 2024 году
+

Сейчас обсуждают

Егор Иванов
13:52
16 сейчас это адекватный минимум, но лучше взять 32, пока его хватает. через n лет будем ставить 64 и это нормальная история, так как объем данных, которые грузятся в оперативку, постоянно растет. е...
Как выбрать оперативную память в 2023 году – полное руководство
Bernigan
11:59
C DLSS вот, а то там удалили, очередную сочувствующую амдятлам шкурень с погорелой и расфигаченной 1080 обидел. На амдёвскую 5700 XT ему видимо не хватило, 12к как никак стоит, а не 7, за сколько он п...
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
Cowboy Huggies
11:54
Этот? Его местные эксперты назвали рукожопом, потому-что он палит процы.
Какие ошибки допускают сборщики игровых ПК, и почему система своими руками будет дешевле и быстрее
Eppius
11:41
В какой то сша какой то дерьмогрузовик сгорел. И нам здесь об этом вещают.
В Лос-Анджелесе сгорел грузовик с аккумуляторами — горение продолжалось почти 16 часов
Eppius
11:40
Никто и никогда.
Нетаньяху объяснил причину ликвидации главы «Хезболла»
Дима Алхимов
11:39
Мне всегда так нравятся подобные статьи, эксперты считают. 🤣 Какие эксперты? Кто эти люди? Те что лоббируют переход на якобы русский Линукс? Так это не эксперты, а колхозники которые в программном об...
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
Аркадий Рогожин
11:33
На этот случай у меня есть дома пс, которая никогда не включалась и не доставалась из коробки. В старые игры перееигрывать)
Sony могут обязать уведомлять геймеров, что они лишь арендуют игры, а не покупают их
no_fate
11:30
Говеные были чипсеты nForce. Столько разных плат прошло через мои руки, сделать стабильную на 100% сборку так и не удалось за два года.
Тестирование одного из первых Athlon 64 под 754 сокет
ЧatoБoт
11:29
Теперь ждём-с объяснений от того, кто ликвидирует этого Нетаньяху. Не долго уже осталось.
Нетаньяху объяснил причину ликвидации главы «Хезболла»
Xant1k
11:22
Никто ничего не ограничивал, только в головах совка и пропердежей путинских.
Google ограничил создание новых учётных записей для россиян — Минцифры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем