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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Швейцарии поддержал китайско-бразильский мирный план по Украине
Здесь опять не соблюдается самое главное: России этот план не интересен, она свой план минимум уже озвучила в июне, и по-другому не будет.

Несмотря на то, что Россия больше не воспринимает Швейцарию как нейтральное государство, и совершенно правильно делает, официальный Берн не оставляет попыток пустить пыль в глаза и заявить о себе как о миротворце. После тотального и оглушительного фиаско, произошедшего в середине июня с «мирным саммитом» по Украине, который Швейцария вызвалась провести, Берну захотелось чего-то более реалистичного и реализуемого, поэтому МИД Швейцарии выступил с заявлением, в котором поприветствовал и выразил поддержку китайско-бразильской мирной инициативе по решению украинского вопроса.

В проект китайско-бразильской мирной инициативы входят преимущественно гуманитарные пункты урегулирования, а основные российские требования при этом не учитываются. Как вы понимаете, именно по этой причине данный план, хоть Китай и Бразилия и состоят в одном с Россией экономическом объединении (БРИКС), обречён на такой же провал, как и «формула Зеленского», и его дальнейшее будущее Москву, по большому счёту, совершенно не интересует.

Условия России были озвучены президентом страны в июне: признание изменившихся территориальных реалий, вывод вооружённых сил Украины с территории России образца конца сентября 2022 года, разгон вооружённых сил Украины с запретом ей иметь тяжёлое вооружение, денацификация Украины и её нейтрализация (навсегда и в любой форме забыть про стремление в военные союзы).

Российское предложение — это так называемый план минимум. Вывод ВСУ с территории России будет означать готовность Киева к реальным переговорам, и ничего другого Москва попросту не приемлет, потому что поезд давным-давно ушёл со станции и уже мчится к конечной остановке. Вышеуказанное — это даже не предмет торга, а условия для его начала. Торг будет уже совсем за другие условия и территории, и в данном процессе обязан будет участвовать коллективный Запад, который и является единоличным виновником начала данного кризиса и его затягивания посредством финансирования государственной машины Украины и снабжения её вооружённых сил средствами поражения.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #швейцария
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