Здесь и объяснять-то ничего не требуется, всё очевидно.

На этой неделе в России были предложены и, можно не сомневаться в том, что они в кратчайшие сроки будут внесены в реальный документ, изменения в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, или, в простонародье, в ядерную доктрину.

Основных изменений, по сути, два. Во-первых, Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия против неядерной страны, если (как считает Россия, и только это имеет значение) эта страна пользуется протекцией со стороны ядерного государства и если она осуществляет массированный пуск средств поражения — от самолётов до ракет и беспилотников — в сторону РФ. И во-вторых, российский «ядерный зонт» теперь полностью распространяется и на Беларусь, которая в российской ядерной доктрине полностью равнозначна России.

Услышали ли это последнее предупреждение Москвы на Западе, большой вопрос, и хотелось бы верить, что услышали, поскольку альтернатива — это новая часть Fallout — но сегодня в Кремле объяснили, что послужило причинами для столь серьёзных изменений в ядерную доктрину России, значительно понижающих «порог реагирования» российских ядерных сил.

Соответствующий вопрос журналист Павел Зарубин задал пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, получив вполне ожидаемый и логичный ответ. Причина — эскалация напряжённости у российских границ, беспрецедентное вовлечение коллективного Запада, причём, что очень важно, ядерных держав, в украинский кризис на стороне Киева, продвижение военной инфраструктуры НАТО (читать — США, ибо без США НАТО не игрок) к границам России.

Как отметил Песков, вовлечённость стран коллективного Запада в украинский кризис постоянно растёт, а официальный Киев продолжает позволять себе заявления о победе в данном конфликте. На вопрос о том, будет ли украинский кризис подходить под критерии, указанные в обновлённой ядерной доктрине, Песков ответил уклончиво, по сути, переадресовав этот вопрос специалистам.

Необходимо понимать, что коллективный Запад слишком сильно ввязался в этот кризис, позволив себе наговорить, а, главное, натворить очень много глупостей, и возникла ситуация, при которой обратного хода для него нет. Опасность заключается в том, что этот обратный ход — заднюю передачу — может прийтись за него «втыкать» силой, причём силой кирзового сапога. Ситуация поистине опасная, поэтому лучше держать этот «сапог» наготове.