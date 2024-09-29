Тем временем парадокс: на Украине всё ещё есть электроэнергия и, как следствие, возможность эти беспилотники производить.

Время от времени Украина позволяет себе накопить некую критическую массу ударных беспилотников, чтобы затем запустить их в сторону общепризнанной территории России, не являющейся зоной боевых действий. Если опираться на международное право, в том числе гуманитарное, то официальный Киев осуществляет действия, за которые ему положен военный трибунал, поскольку Украина сама себе ограничила данный конфликт исключительно своей (как она её себе представляет) территорией, обозначив его как оборонительный.

Сегодня ночью такая критическая масса дронов была собрана вновь: согласно сводке Минобороны России, всего за период массированного удара было перехвачено и уничтожено 125 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Половина — 65 единиц — была перехвачена над Волгоградской областью, 18 над Ростовской областью, по 17 над Белгородской и Воронежской областями. Также единичные дроны были перехвачены над Азовским морем, Брянской и Курской областями, а также над Краснодарским краем. Кадры якобы поражения склада боеприпасов в Волгоградской области, распространявшиеся рядом украинских источников, оказались фейком: по сути, удар был с военной точки зрения абсолютно безрезультатен.

Происходящее свидетельствует о том, что производство и складирование беспилотников на Украине продолжается, как сохраняется и способность к управлению ими. Решить этот вопрос, учитывая распределённый, кустарный характер их производства в украинских реалиях, когда «цеха» размещаются в подвалах зданий, защищённых международными конвенциями — школ, больниц, жилых домов и так далее — можно только радикально: обесточиванием энергосистемы Украины.

В очередной раз необходимо отметить, что, безусловно, тотальное «выключение рубильника» на Украине приведёт к серьёзным лишениям и страданиям гражданского населения Украины, но тут возникает дилемма, которая таковой быть и не должна: из-за наличия украинской энергосистемы лишения и страдания терпит уже гражданское население России, которое в приграничных с Украиной регионах уже давно живёт как на пороховой бочке. И это положение дел необходимо решать любыми доступными способами, не оборачиваясь и не спрашивая мнение международных «партнёров».