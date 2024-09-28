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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Яндекс» намерен до конца 2024 года вывести тысячи электровелосипедов собственной разработки на улицы 10 российских городов
Предназначение: курьерская служба.

В крупных городах доставка чего бы то ни было — от еды до документов — на автомобилях с каждым годом утрачивает целесообразность. Во-первых, это дорого, во-вторых, это долго, и в-третьих, это просто неудобно. Неудобство выражено в размножающихся как мухи-дрозофилы по дворам шлагбаумах и в целом низкой средней скорости движения автотранспорта по городским улицам. Выход из ситуации простой: курьеры всё чаще пересаживаются на велосипеды с электрической тягой.

Данное средство передвижения, которому, по крайней мере, в тёплое время года, не страшны ни пробки, ни шлагбаумы, ни прочие замедлители процесса доставки, постоянно набирает популярность, и вот, компания «Яндекс» намерена до конца текущего года вывести на улицы десяти городов России несколько тысяч электровелосипедов собственной разработки.

По замыслу «Яндекса», эти электровелосипеды будут использоваться курьерами компании при доставке посылок заказчикам.

Как вы уже поняли, «Яндекс» отмечает именно свою разработку, но не производство. Где на самом деле производят эти электровелосипеды, пожалуй, очевидно и без лишних уточнений.

В Москве электровелосипеды «Яндекса» используются курьерами уже с начала этого года.

#россия #электровелосипеды #«яндекс»
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