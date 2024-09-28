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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Жители РФ стали получать на «Госуслугах» уведомления о внесении в электронный реестр воинского учёта
Но сам факт существования уведомлений пока не говорит о полном переводе призыва в электронный формат.

Несмотря на появление уведомлений о внесении в электронный реестр воинского учета в личных кабинетах на «Госуслугах» у жителей некоторых регионов России, осенний призыв пройдет по прежним правилам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, реестр пока функционирует в тестовом режиме и не может служить основанием для призыва.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подтвердили, что полноценное использование реестра воинского учёта начнётся не раньше 2025 года. В ведомстве подчеркнули, что рассылка уведомлений носит информационный характер и не требует от получателей каких-либо действий.

Тем не менее, сообщения о получении уведомлений поступают не только из регионов, где проводится тестирование реестра (Рязанская область, Сахалин и Марий Эл), но и из других субъектов федерации, включая Хабаровск, Москву. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в комментарии российским СМИ назвал появление уведомлений на «Госуслугах» «абсолютно нормальным процессом». Он заверил, что в рамках текущего осеннего призыва бумажные повестки останутся единственным документом, имеющим юридическую силу.

Предполагается, что после запуска реестра в рабочем режиме (ориентировочно в 2025 году) электронные повестки будут равнозначны бумажным. Электронная повестка будет считаться врученной в момент её появления в личном кабинете на «Госуслугах» или через семь дней после размещения в реестре.

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#госдума #госуслуги #повестка
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