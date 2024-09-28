Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Хезболла» официально подтвердила гибель своего руководителя Хасана Насраллы
Относиться к этому можно по-разному, но Израиль действует так, как на его месте действовал бы каждый.

На протяжении нескольких дней Израиль осуществляет авиационные и ракетные удары по целям в Ливане, где, по данным израильской разведки, скрывались командиры «Хезболлы», включая прямое руководство данного военизированного движения. Сегодня Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации всего командования «Хезболлы», в том числе и генерального секретаря движения Хасана Насраллы.

Поначалу многие, конечно, посчитали, что израильское руководство занимается обманом, но если подумать, то зачем Израилю говорить неправду, прекрасно зная, что в современном мире она моментально вскроется? Поначалу факт гибели Насраллы пытались опровергать, но теперь этим заниматься бессмысленно, потому что известие подтвердило само движение «Хезболла».

Безусловно, Ливан и уж тем более «Хезболла» — это для Израиля неравный противник: потенциалы несопоставимы, и у Израиля, пользующегося колоссальной протекцией со стороны США, они просто колоссальны. Тем не менее, при всей неоднозначности данного события, оно показывает главное: Израиль чётко выполняет поставленные задачи и решает вопрос своей безопасности в регионе самым жёстким и в то же время самым действенным способом, не страшась ни санкций, ни рестрикций, ни международного осуждения, ничего. Потому что, опять же, умело пользуется протекцией США и понимает, что ничего из этого Израилю не грозит.

#политика #боевые действия #израиль #ливан #«хезболла»
1
Показать комментарии (1)
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации всего руководства «Хезболлы», включая главу движения
Западная пресса: Зеленский готовится к переговорам по завершению украинского кризиса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
61
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
1
Xbox series X против PlayStation 5 в 2024 году с точки зрения жителей России
6
Как мой компьютер заразился трояном или во сколько могут обойтись «бесплатные» игры и программы
15
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
55
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
14
Sony PlayStation 6 может оказаться последней домашней игровой консолью
4
Обзор и тестирование корпуса Formula TimberLine T0
14
Radeon RX 5700 XT vs God of War: Ragnarök – отправляемся за хорошей видеокартой на вторичный рынок
6
Кому нужен смартфон за 200 000р, и почему большая часть функций у флагманов остаётся не востребована
10

Сейчас обсуждают

Блейд
15:49
Ну в общем, у них там свои коричневые линии. Там не Путин президент?
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации всего руководства «Хезболлы», включая главу движения
Ибрагим Исмаилов
15:48
Шестидесятникам - как в карты резались за отсутствием других развлечений в тайге и на комсомольских стройках :)))))))))
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
Олег Власов
15:47
MS70 прогрелся до 88С как-бы не хило.
Компактные SSD в формате флешек: Silicon Power MS70 и MS60
Блейд
15:47
Да Путин уже хорошо всё затянул
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации всего руководства «Хезболлы», включая главу движения
Гниловод
15:46
затянет значит
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации всего руководства «Хезболлы», включая главу движения
Блейд
15:46
Никакого трампа не будет, будет президент Харрис.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации всего руководства «Хезболлы», включая главу движения
Гниловод
15:45
как ты думаешь Путин затянет падение украины до выборов в сша или всё же трампа пустит,чтоб гражданская в сша сразу случилась
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации всего руководства «Хезболлы», включая главу движения
Сергей Анатолич
15:43
Санкций не боится? А кто их объявит то?
«Хезболла» официально подтвердила гибель своего руководителя Хасана Насраллы
Блейд
15:43
Ну да ты прав, теперь заместо оружия СССР у них будет современное оружие НАТО. Хорошая демилитаризация. Отличный план, надёжный как швейцарские часы
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации всего руководства «Хезболлы», включая главу движения
rodentekb
15:41
3.5 лепехи, ну норм, будут брать.
Предпродажи новой Mazda EZ-6 стартовали по цене от 23 тысяч долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем