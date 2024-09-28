Относиться к этому можно по-разному, но Израиль действует так, как на его месте действовал бы каждый.

На протяжении нескольких дней Израиль осуществляет авиационные и ракетные удары по целям в Ливане, где, по данным израильской разведки, скрывались командиры «Хезболлы», включая прямое руководство данного военизированного движения. Сегодня Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации всего командования «Хезболлы», в том числе и генерального секретаря движения Хасана Насраллы.

Поначалу многие, конечно, посчитали, что израильское руководство занимается обманом, но если подумать, то зачем Израилю говорить неправду, прекрасно зная, что в современном мире она моментально вскроется? Поначалу факт гибели Насраллы пытались опровергать, но теперь этим заниматься бессмысленно, потому что известие подтвердило само движение «Хезболла».

Безусловно, Ливан и уж тем более «Хезболла» — это для Израиля неравный противник: потенциалы несопоставимы, и у Израиля, пользующегося колоссальной протекцией со стороны США, они просто колоссальны. Тем не менее, при всей неоднозначности данного события, оно показывает главное: Израиль чётко выполняет поставленные задачи и решает вопрос своей безопасности в регионе самым жёстким и в то же время самым действенным способом, не страшась ни санкций, ни рестрикций, ни международного осуждения, ничего. Потому что, опять же, умело пользуется протекцией США и понимает, что ничего из этого Израилю не грозит.