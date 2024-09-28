Повторяем: Россия свои условия назвала. Лучших для Украины условий уже не будет, этот поезд со станции ушёл.

Несмотря на то, что на данный момент кажется, будто украинскому кризису нет ни конца, ни края, реальность такова, что мобилизационный ресурс у Киева крайне ограничен, а возможности производства вооружений даже у всего коллективного Запада вместе взятого, мягко говоря, не соответствуют современным требованиям. Проще говоря, на несколько порядков отстают от требуемых Украиной значений. В конечном счёте и этот кризис неизбежно закончится за столом переговоров — просто потому что по-другому не бывает — и вот, по всей видимости, западная пресса знает чуть больше, чем принято вещать политикам с высоких трибун.

Так, испанское издание El Pais со ссылкой на осведомлённые источники утверждает, что исполняющий обязанности (утратил легитимность в мае 2024 года в связи с отменой выборов) президента Украины Владимир Зеленский уже готов к переговорам с Россией о политико-дипломатическом урегулировании текущего кризиса, однако продолжает мечтать о неком «усилении [переговорной] позиции».

El Pais утверждает, что на Зеленского давят уже даже западные политики, которым всё труднее объяснять своим гражданам, по какой-такой причине они должны тратить свои налоги на то, чтобы финансировать чужое государство.

Не забываем также о полностью критической для ВСУ ситуации практически на всех участках линии боевого соприкосновения, и понимаем, что большого выбора у Зеленского нет. При всём понимании его желаний, условия завершения данного кризиса будет всё-таки ставить Москва, а условия известны: Киев и весь мир должны будут признать изменение границ России и Украины, украинская армия должна быть демилитаризована и жёстко ограничена в численности и в доступных вооружениях, нейтрализована и денацифицирована. Западу же придётся снять с России все незаконные рестрикции. И это, напоминаем, программа минимум, на основе которой Москва в принципе готова начинать вести диалог. От лучших для Украины предложений официальный Киев под давлением Запада отказывался, и теперь говорить об этом уже слишком поздно.