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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации всего руководства «Хезболлы», включая главу движения
Израиль, пользуясь американской «крышей», творит, что хочет, и не несёт за это никакой ответственности.

Если операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа стала для Иерусалима одним большим позором, ведь своей цели — уничтожения радикального движения ХАМАС — страна не добилась, а добилась лишь прямо противоположного результата, то вот операция по ликвидации «Хезболлы», тоже радикального движения, но в Ливане, стала для ЦАХАЛ возможностью реабилитировать себя.

И в самом деле: израильская армия, преимущественно авиация, активно наносила удары по Ливану, включая столицу Бейрут, где, по данным израильской разведки, находилось руководство «Хезболлы». И вот, сегодня официальный Иерусалим заявил, что за исключением одного командира вся цепочка руководства «Хезболлы», включая непосредственно её лидера Хасана Насраллу, была ликвидирована в ходе ударов авиации.

Приведёт ли это к желанному для Израиля результату — распаду «Хезболлы» как организации — ещё покажет время. Одно можно сказать с точностью: многим есть, чему поучиться у Израиля — страна пользуется колоссальной протекцией со стороны Соединённых Штатов Америки, и за счёт этого позволяет себе творить что хочет, не опасаясь ни рестрикций («санкций»), ни международного осуждения, ни чего бы то ни было. Единства в арабском мире после целой череды проигранных арабо-израильских войн по вопросу Израиля нет, и большинство всё-таки желает поддерживать с Израилем экономические отношения, невзирая на его поведение.

По сути, произошло следующее: Иерусалим обозначил цели и добился их достижения. Безусловно, Ливан ничего не может противопоставить Израилю — потенциалы стран совершенно несопоставимы — поэтому данная операция должна классифицироваться как битва пятиклассника с младенцами в песочнице. Тем не менее, факт остаётся фактом.

#политика #боевые действия #израиль #ливан #«хезболла»
4
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Армия обороны Израиля заявила о ликвидации всего руководства «Хезболлы», включая главу движения
AkexKor
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Надоже а руководство Украины ни от кого не прячется и чувствует себя хорошо...... А евреи почему то ликвидируют верхушку тех с кем воюют.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации всего руководства «Хезболлы», включая главу движения
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