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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Нидерланды передадут Украине старые списанные истребители F-16
В Амстердаме верят, что в украинском небе эти самолёты обретут «новую жизнь». Но более реалистичный сценарий — это всё-таки удар «Кинжалами» по аэродрому.

Украина очень хотела стать полигоном для испытания западных вооружений, но параллельно с этим также стала и утилизационным полигоном для старого выведенного из эксплуатации западного вооружения. Может, Украина так к себе, конечно, и не относится, но куда важнее то, что так к ней относятся её западные спонсоры, которые уже прямым текстом заявляют, что передают Киеву списанную технику.

В частности, сегодня министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что страна передаст Украине выведенные из эксплуатации F-16, отслужившие 45 лет в нидерландских ВВС. Помимо Украины такой «щедрый» подарок от Нидерландов получит также Румыния.

Остаётся только гадать, сколько часов налетали данные истребители за 45 лет эксплуатации и в каком они находятся техническом состоянии. Всё это является очередным свидетельством того, что военно-промышленные возможности коллективного Запада, мягко говоря, преувеличены ими самими и работающими в их интересах «журналистами» и блогерами. Наконец, гораздо выгоднее передать старьё остро нуждающемуся в нём политическому актору, чем тратить деньги на утилизацию отслужившей свой век техники.

На самом деле, коллективный Запад очень серьёзно очистил свои арсеналы от залежавшегося на них хлама путём передачи его Киеву с его последующим уничтожением российской армией в промышленных количествах. Теперь эти арсеналы будут медленно, мучительно и очень дорого заполняться новым вооружением американского производства. Все рады, все довольны; кроме, понятно, киевского политического руководства, которому всё мало.

Что до передаваемых Киеву F-16, то, по имеющимся данным, Украина уже потеряла все ранее поставленные образцы данной авиационной техники. Один был подбит дружественным огнём украинской ПВО, ещё от четырёх до пяти, по неподтверждённой пока информации, были уничтожены ударами гиперзвуковых аэробаллистических комплексов «Кинжал» на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области Украины.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #f-16 #истребители #боевая авиация #нидерланды
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