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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия в гидроэнергетике обладает полным технологическим суверенитетом — глава «РусГидро»
Данное заявление, впрочем, тождественно не для всех элементов энергетики страны.

Как мы уже неоднократно отмечали, технологический суверенитет — по сути, пресловутое импортозамещение — должно начинаться с энергетики и со станкостроения. И если со станкостроением всё тяжело, ибо данная отрасль в России под чутким руководством западных «партнёров» разваливалась десятилетиями, то вот энергетическое машиностроение удалось отстоять, и то — не полностью.

В частности, абсолютный технологический суверенитет Россия имеет в гидроэнергетике, о чём сегодня в рамках Российской энергетической недели 2024 заявил гендиректор компании «РусГидро» Виктор Хмарин. Как отметил Хмарин, сейчас российская промышленность выпускает всё необходимое для гидроэнергетики и её развития оборудование, а инженерные и строительные компетенции РФ в данной отрасли развиваются. Данное положение дел, справедливо отметил глава «РусГидро», необходимо не только сохранить, но и приумножить.

При этом необходимо понимать, что такого же уровня импортозамещения в других видах энергетики Россия только пытается добиться. В частности, лишь совсем недавно — в исторической, понятно, перспективе — в РФ начали производить паровые турбины большой мощности и газотурбинные установки большой мощности, до этого данное стратегически важное оборудование закупалось, представьте себе, в Германии у компании Siemens. В общем, всё непросто и работы у России по восстановлению хотя бы советского уровня технологического суверенитета ещё на годы и десятилетия вперёд.

#россия #политика #промышленность #энергетика #гидроэнергетика
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