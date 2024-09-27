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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп на встрече с Зеленским заявил о хороших отношениях с Путиным и о готовности прекратить украинский кризис
Зеленский, правда, зачем-то начал это комментировать, хотя его никто не просил этого делать.

Вчера вечером Дональд Трамп в доминантной форме заявил, что Владимир Зеленский запросил с ним аудиенцию. Логика действий Зеленского, а если точнее, то не Зеленского как такового, а его Офиса, простая: заручиться поддержкой обеих ключевых американских партий, а также смыть с себя позор обвинений спикера Палаты представителей Майка Джонсона во вмешательстве в американские президентские выборы.

И вот, пообщавшись с Зеленским, Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным, и что он может прекратить украинский кризис, ведь для выполнения этой задачи нужны обе стороны.

Чего Трамп не уточняет, так это того, каким образом он собирается урегулировать данный кризис. Россия свои условия уже выдвинула — безоговорочные демилитаризация, денацификация и нейтрализация Украины, а также признание новых территориальных реалий на международном уровне, снятие с РФ всех западных санкций. Понятно, что коллективный Запад на такие условия не пойдёт, но и Россия ни на что меньшее тоже не согласна: условия, которые могут звучать максималистскими, на самом деле являются российской программой «минимум» — условиями вообще начала переговоров с Киевом.

Ситуация очень непростая: коллективный Запад запредельно вписался в данный кризис, загнав самого себя в ловушку пропаганды и «нарративов». Выбраться из этой ловушки уже невозможно: необходима полная смена европейских «элит» на те, с которыми Москве будет, о чём говорить.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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Президент Польши заявил, что Запад ждёт окончания украинского кризиса, чтобы вернуться к торговле с Россией
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Гниловод
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