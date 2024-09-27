Россия ещё условия для возвращения на свой рынок поставит. Жёсткие.

Когда функционеры коллективного Запада затевали свою незаконную санкционную агрессию против России, в их представлении всё должно было закончиться совсем не экономической рецессией в самом Западе с его тотальной деиндустриализацией и бегством европейской промышленности в США и Китай. Осознав реальность, а она весьма проста — Россия Западу нужна на порядок больше, чем Запад России — в европейских столицах начали задумываться, а также, по всей видимости, делегировать право говорить уже совсем прямыми намёками тем, кому терять особо нечего.

Так, сегодня президент Польши Анджей Дуда в комментарии телеканалу Polsat поделился неожиданным для многих, но вполне естественным для думающих людей комментарием о том, что на самом деле «многие» на Западе сегодня только и ждут окончания кризиса на Украине, чтобы как можно скорее вернуться к экономическим отношениям с Россией, и делать это «открыто и без стыда».

Следует понимать одну простую вещь: у европейских производителей с течением времени остаётся не так уж и много доступных рынков. Практически отовсюду их вытеснил Китай, предлагающий всё то же самое, но дешевле. При этом российский рынок, исторически связанный с Западом, ещё сохраняет колоссальную инерционность. Впрочем, инерция не вечная, и та же Европа рискует упустить шанс вернуться на российский рынок до критического момента.

Также следует понимать, что западный бизнес очень сильно испортил себе в России (да и в мире, не будем кривить душой, тоже) репутацию, продемонстрировав, что при малейшем давлении он готов собирать вещи и убегать, нарушая свои контрактные обязательства. Не знаем, на каких условиях Россия позволит западному капиталу и бизнесу снова вернуться в Россию, но эти условия должны быть максимально жёсткими, а будущие контракты должны подразумевать неприсоединение западного бизнеса ни к каким антироссийским рестрикциям в принципе и ни при каких условиях. Захотят вернуться — примут любые условия.