Опять не учитывается самое главное: а России такой сценарий нужен? Россия свои условия мира уже давно озвучила, и по-другому не будет.

Тема украинского кризиса и всего связанного с ним политического сюрреализма со стороны коллективного Запада «достала», пожалуй, уже всех и уже очень давно. Мало кто решается изъясняться именно в таком ключе, и уж тем более делать по данному кризису прогнозы. Но вот президент Сербии Александр Вучич по причинам, на вопрос о возникновении которых у нас нет ответа, считает, что знает о данном кризисе больше среднестатистического человека.

В частности, в интервью сербскому телеканалу Informer Вучич заявил, что считает, что боевые действия на Украине продлятся ещё десять лет и закончатся по корейскому сценарию. Иными словами, Украина будет разделена на две (или более) части, и стороны противостояния смогут заявить о «победе», хотя де-факто это будет ничья.

Следует отметить, что про раздел Украины по корейскому сценарию в качестве варианта окончания данного кризиса говорят многие аналитики, однако они не учитывают главное — мнение России по данному вопросу. Нужна ли Москве «кореизированная» Украина? Прямой ответ на этот вопрос: нет, не нужна.

Россия уже обозначила свой план минимум по окончанию данного кризиса: полное и безоговорочное международное признание изменившихся границ России и Украины, вывод вооружённых сил Украины с территории России в её конституционных границах, тотальное разоружение (демилитаризация) Украины, снос супрематистской идеологии во всех её проявлениях (денацификация), а также Киев должен навсегда и безо всяких «но» забыть о стремлении в военные альянсы. Ещё раз: это план минимум, при котором Россия готова в принципе только начинать переговоры; выполнение этих условий будет сигналом Киева Москве о готовности говорить. Ничего меньшего быть уже в принципе не может.