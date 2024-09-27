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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса считает, что атаки Украины вглубь России приведут к удару возмездия Москвы по западным военным базам
Правильно считает.

По всей видимости, новости о планируемых изменениях в российские Основы в области политики ядерного сдерживания (оно же Ядерная доктрина), которые неизбежно будут внесены, и это необходимо уже воспринимать как данность, всё-таки дошли до адресатов в западных столицах. Потому что, как мы прекрасно понимаем, в «свободной» и «честной» западной прессе ничего не публикуется просто так: каждый инфоповод спускается сверху кураторами из правительства, имея под собой вполне конкретную политическую задачу.

Так, сегодня в The New York Times (NYT) появился материал, в котором указано, что американская разведка обозначила смертельные риски, связанные с гипотетической возможностью предоставления Украине «разрешения» на применение западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь общепризнанной территории России.

Выясняется, что несмотря на истерические вопли отдельных функционеров, причём зачастую с приставкой «экс-», призывающих «снять все ограничения для Украины», те, кто реально принимают решения, всё-таки осознают риск того обстоятельства, когда России просто не оставят другого выхода, как нанести удар возмездия по крайне чувствительным объектам на Западе. Согласно имеющимся у американской разведки сведениям, под ответный удар могут попасть американские и европейские базы, причём в этом случае достанется и столицам, и это не говоря уже о массе других вариантов возмездия, к которым может прибегнуть Россия: от актов саботажа на американских и европейских производствах, что уже случалось неоднократно за период этого конфликта, до кибератак по чувствительным целям.

Вместе с тем американская разведка, продолжает NYT, не видит никакого смысла так рисковать, поскольку даже если Запад разрешит Украине использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по России, на исход украинского кризиса это, по сути, никак не повлияет. Проще говоря, риск совершенно неоправданный, а рассчитывать, что Кремль «блефует» — это крайне инфантильный подход к международным отношениям и к политике в целом.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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