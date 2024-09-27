Будущее рядом. В перспективе также будут делать и планеры больших самолётов.

Если проводить аналогию с Медным, Бронзовым и Железным веками, то сегодня мы, пожалуй, живём в веке Литиевом параллельно с Композиционно-материальным. В первую очередь композиционные материалы проникают туда, где требуются одновременно и прочность, и лёгкость — в авиацию. Собственно, перспективный российский гражданский лайнер МС-21 оснащается крыльями из композиционных материалов.

Когда-нибудь в перспективе планеры крупных самолётов будут полностью производить из таких композиционных материалов, но пока что это будущее, причём, возможно, даже очень отдалённое. Тем не менее, подвижки делаются: например, вчера в Подмосковье состоялся первый полёт лёгкого учебно-тренировочного самолёта Tango, планер (фюзеляж и крылья; корпус) которого полностью выполнен из композиционных материалов, причём не чьих-то там, а производства Композитного дивизиона «Росатома».

Согласно комментарию главы Композитного дивизиона «Росатома» Александра Тюнина, произошедшее событие наглядно демонстрируют, что российская авиация укрепляется.

Следует отметить, что современные композиционные материалы по прочности не уступают (а то и превосходят) традиционные авиационные алюминиевые сплавы, но при этом значительно легче оных, что благоприятно сказывается на дальности полёта и его экономичности, в конечном счёте приводя к снижению затрат авиакомпаний на топливо и, как следствие, не перекладывая эти затраты в цены на билеты для конечных пассажиров.