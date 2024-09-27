Импортозамещение должно начинаться именно с промышленности. Иначе это фикция.

Тема импортозамещения в России крайне болезненная. С одной стороны, это необходимо делать не просто сегодня и даже не вчера, а позавчера, а с другой стороны, процент проникновения импортных комплектующих во всё, что производилось, да и продолжает производиться в России, запределен. Безусловно, позитивный процесс идёт, но немалое количество производителей пытаются хитрить, «подмешивая» в свою продукцию импортные компоненты, выдавая потом их за собственные.

Чтобы пресечь данную практику, в Совете Федерации России предложили ввести в законодательство требование ежегодной отчётности промышленных предприятий по используемым отечественным компонентам, параллельно предоставив надзорным органам право на проведение проверок исполнения этой отчётности на местах.

С данной инициативой выступил сенатор Артём Шейкин, отметивший, что сейчас в реестре российской промышленной продукции нет требования отчёта о применении отечественных компонентов в промышленной продукции. Собственно, Шейкин и предлагает ввести это требование, поскольку его отсутствие приводит к тому, что «недобросовестные заявители» занимаются «подмешиванием» иностранной компонентной базы в продукцию, носящую статус российской.

Как вы понимаете, это предложение крайне здравое, ведь любая зависимость от иностранных производителей — это слабость. Почему, вы прекрасно понимаете: сегодня поставки из Китая есть, завтра их по тем или иным причинам может не стать. А аргументы отечественных промышленников в духе «это экономически целесообразнее производить в Китае» — это и не аргументы вовсе, а роспись в собственной профнепригодности.