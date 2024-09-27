Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России предложено усилить контроль за импортозамещением в промышленности
Импортозамещение должно начинаться именно с промышленности. Иначе это фикция.

Тема импортозамещения в России крайне болезненная. С одной стороны, это необходимо делать не просто сегодня и даже не вчера, а позавчера, а с другой стороны, процент проникновения импортных комплектующих во всё, что производилось, да и продолжает производиться в России, запределен. Безусловно, позитивный процесс идёт, но немалое количество производителей пытаются хитрить, «подмешивая» в свою продукцию импортные компоненты, выдавая потом их за собственные.

Чтобы пресечь данную практику, в Совете Федерации России предложили ввести в законодательство требование ежегодной отчётности промышленных предприятий по используемым отечественным компонентам, параллельно предоставив надзорным органам право на проведение проверок исполнения этой отчётности на местах.

С данной инициативой выступил сенатор Артём Шейкин, отметивший, что сейчас в реестре российской промышленной продукции нет требования отчёта о применении отечественных компонентов в промышленной продукции. Собственно, Шейкин и предлагает ввести это требование, поскольку его отсутствие приводит к тому, что «недобросовестные заявители» занимаются «подмешиванием» иностранной компонентной базы в продукцию, носящую статус российской.

Как вы понимаете, это предложение крайне здравое, ведь любая зависимость от иностранных производителей — это слабость. Почему, вы прекрасно понимаете: сегодня поставки из Китая есть, завтра их по тем или иным причинам может не стать. А аргументы отечественных промышленников в духе «это экономически целесообразнее производить в Китае» — это и не аргументы вовсе, а роспись в собственной профнепригодности.

#россия #промышленность #импортозамещение
+
Написать комментарий (0)
В Подмосковье первый полёт совершил лёгкий самолёт с планером из композиционных материалов
Западная пресса считает, что атаки Украины вглубь России приведут к удару возмездия Москвы по западным военным базам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
23
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
+
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
8
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
12
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
117
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
8
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
35
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
12

Сейчас обсуждают

John Doe
15:19
А перечисли) эти) уважаемые) сайты)
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
owzod
15:18
Вот ты глупый =) дело же не в деньгах а что бы быть на вершине мира(шутка), ну ни все же нищеброды как Ты=).
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Несбыточная Мечта Шешенбека
15:18
Может тебя отправить, куда я тебя обещал. Там хоть четыре стены будут и кормить будут. Как думаешь, лучшая идея для тебя?
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
owzod
15:15
Смотри - а 7900хтх даже не может в 500 Ватт под водой =) а ей надо 600 Ватт что бы догнать 4090 ) а та же 4090 может на воздухе, Вопросы=)??? или опять не в теме?
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Влад Пителов
15:14
ор)
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
Bernigan
15:13
Ох да, я тоже недавно поймал сложный вирусняк, который вообще ничего не позволял сделать, ни Kaspersky Removal Tool запустить, ни из диспетчера удалить, блин, даже лайв USB флешка с трудом запускалась...
Как мой компьютер заразился трояном или во сколько могут обойтись «бесплатные» игры и программы
ЧatoБoт
15:06
Например, чубатых скакуасов.
В Новосибирске вывели специальный вид моли, пожирающей пластик "килограммами"
DTS
15:05
Сто процентов, эти умники еще бы вывели моль которая будет есть людей.
В Новосибирске вывели специальный вид моли, пожирающей пластик "килограммами"
owzod
15:03
Ну да) Только уважаемые сайты) - тестят на 14900 а не на 7800х3д ... Упс. Парадокс.
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Alex Graysun
15:03
Я правильно понимаю, если эти насекомые попадут в природу, то у меня дома моль поедать будет не только шерсть и другие ткани, но и еще всё что сделано из пластика?
В Новосибирске вывели специальный вид моли, пожирающей пластик "килограммами"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем