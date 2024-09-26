НАТО распустить, американское присутствие в Европе полностью убрать, и тогда можно договариваться о чём угодно. Это минимальные условия.

По всей видимости, вчерашнее объявление о том, что Россия внесёт серьёзные изменения в ядерную доктрину, начало доходить до адресатов, включая и формальных руководителей международных организаций. Узнав о том, что мир стремительно возвращается к противостоянию уровня Холодной войны, если не жёстче (ведь государств с претензиями на влияние на планете стало сильно больше), Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал две ключевые ядерные державы планеты — США и Россию — вернуться к теме ядерного разоружения.

По словам Гуттериша, Россия и США должны возобновить процесс сокращения ядерных арсеналов, а другие ядерные страны должны последовать их обоюдному примеру. Как отметил генсек ООН, несмотря на то, что ядерное оружие являет собой огромный «экзистенциальный риск», за десять лет человечество максимально отошло от процесса его утилизации, и даже наоборот — активнее использует ядерную риторику. Движение в этом направлении Гуттериш назвал «совершенно неверным».

Здесь следует напомнить господину Гуттеришу о том, что именно ядерное оружие является гарантом суверенитета государств, им обладающих. Как мы прекрасно заметили по специальной военной операции и максимальному уровню вовлечения в неё коллективного Запада на стороне Украины, только наличие у России возможности причинить этому самому коллективному Западу несовместимый с дальнейшим его существованием ущерб останавливает его от полностью прямой интервенции. В этом плане ни у кого никаких иллюзий быть не должно.

Что до ядерного разоружения, то говорить о нём можно будет только в том случае, если США расформируют Североатлантический альянс (НАТО) и выметутся из Европы, вернувшись в положение дел до начала Второй мировой войны. За США должно остаться лидерство только в западном полушарии и больше нигде. Вот только тогда можно будет приступать к ядерному разоружению. Как вы понимаете, данный сценарий пока не просматривается даже на горизонте, а, значит, и сокращение ядерных арсеналов — в прошлом.