А поставлять оружие на Украину с целью пролонгации конфликта — это, стало быть, очень ответственно. В этом весь американский неоконсерватизм.

Вчера в рамках заседания постоянного совещания Совета Безопасности России по ядерному сдерживанию были предложены (и можно не сомневаться в том, что предложения будут внесены) изменения в Основы политики ядерного сдерживания (она же ядерная доктрина РФ). После того как изменения будут внесены, порог применения Россией ядерного оружия будет значительно снижен.

В частности, теперь в случае агрессии против России под ядерный удар может попасть и неядерная страна, если она поддерживается ядерной страной — в таком случае РФ будет трактовать данные действия как совместную атаку. Кроме того, угрозой будет считаться массированный пуск ракет, беспилотников, авиации и иных средств поражения, в том числе в неядерном исполнении, и в ответ на эту угрозу Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия.

Безусловно, полностью потерявшие связь с реальностью функционеры в том же Евросоюзе в очередной раз назвали произошедшее «блефом Кремля». Впрочем, от еврофункционеров никто ничего другого не ожидал — они специально туда такие были посажены. А вот в США, по всей видимости, угрозу осознали, поскольку сегодня Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал грядущие изменения в ядерной доктрине как «безответственный шаг».

По логике Блинкена, получается, что создавать угрозы ядерной (и просто военной) сверхдержаве, постоянно заигрывая с Апокалипсисом, это очень ответственно, а вот когда «медведь» начинает показывать когти — это сразу, видите ли, «безответственно». США необходимо понять, что период гегемонии в прошлом, и больше вести себя так, как можно было себя вести в 1990-е и в «нулевые», не получится. Придётся считаться с мнением других сверхдержав (помимо США их ещё две — РФ и Китай), и если для установления стабильного миропорядка придётся распустить НАТО и выместись из Европы, то на этот шаг придётся пойти. Нравится это США или не нравится — это уже мало кого волнует.