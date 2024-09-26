Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госсекретарь США назвал «безответственным шагом» обновление ядерной доктрины России
А поставлять оружие на Украину с целью пролонгации конфликта — это, стало быть, очень ответственно. В этом весь американский неоконсерватизм.

Вчера в рамках заседания постоянного совещания Совета Безопасности России по ядерному сдерживанию были предложены (и можно не сомневаться в том, что предложения будут внесены) изменения в Основы политики ядерного сдерживания (она же ядерная доктрина РФ). После того как изменения будут внесены, порог применения Россией ядерного оружия будет значительно снижен.

В частности, теперь в случае агрессии против России под ядерный удар может попасть и неядерная страна, если она поддерживается ядерной страной — в таком случае РФ будет трактовать данные действия как совместную атаку. Кроме того, угрозой будет считаться массированный пуск ракет, беспилотников, авиации и иных средств поражения, в том числе в неядерном исполнении, и в ответ на эту угрозу Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия.

Безусловно, полностью потерявшие связь с реальностью функционеры в том же Евросоюзе в очередной раз назвали произошедшее «блефом Кремля». Впрочем, от еврофункционеров никто ничего другого не ожидал — они специально туда такие были посажены. А вот в США, по всей видимости, угрозу осознали, поскольку сегодня Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал грядущие изменения в ядерной доктрине как «безответственный шаг».

По логике Блинкена, получается, что создавать угрозы ядерной (и просто военной) сверхдержаве, постоянно заигрывая с Апокалипсисом, это очень ответственно, а вот когда «медведь» начинает показывать когти — это сразу, видите ли, «безответственно». США необходимо понять, что период гегемонии в прошлом, и больше вести себя так, как можно было себя вести в 1990-е и в «нулевые», не получится. Придётся считаться с мнением других сверхдержав (помимо США их ещё две — РФ и Китай), и если для установления стабильного миропорядка придётся распустить НАТО и выместись из Европы, то на этот шаг придётся пойти. Нравится это США или не нравится — это уже мало кого волнует.

#россия #сша #политика #ядерное оружие
+
Написать комментарий (0)
В Сети появилась информация об уничтожении «Кинжалами» сразу четырёх F-16 ВСУ на аэродроме Староконстантинов
ВКС России использовали модернизированные ФАБ-500 с УМПК для удара по цехам предприятия «Мотор Сич» в Запорожье
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
22
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
6
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
49
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
11
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
2
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
7
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
2
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

Бoтo -- Чaт
17:48
Какол, да у тебя же реально бомбит от того, что ваши пролюбили 4 штуки ФЫ-16. А голову под холодную воду совать пытался, а шею? Что, воды в кране нет? Ну это не ко мне, а к...ВКС РФ вопросы.
Китай испытал мощную межконтинентальную ракету дальностью в 9320 миль
Vorvort
17:47
Цитата: "И каждый раз восхищались проделанной работой. Высочайшие оценки за проделанный объем работы". (О Digital Foundry). Они не восхищались всех заебавшей повесткой? Когда героиня спасает мир, а в...
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
Несбыточная Мечта Шешенбека
17:46
Что он вам наврал или чем обидел, объясните, пожалуйста, суть вашей проблемы, будьте так любезны ?
Китай испытал мощную межконтинентальную ракету дальностью в 9320 миль
Майя Леонтьева
17:46
накуй мне твои ссылки Отвечай за свое враньё
Китай испытал мощную межконтинентальную ракету дальностью в 9320 миль
Несбыточная Мечта Шешенбека
17:44
Тогда санитаров надо вызывать. Например, Фельшера.
Китай испытал мощную межконтинентальную ракету дальностью в 9320 миль
Бoтo -- Чaт
17:44
https://www.youtube.com/watch?v=mc_tTeOj6zo
Китай испытал мощную межконтинентальную ракету дальностью в 9320 миль
Бoтo -- Чaт
17:44
Дык сказал же, а оно не отпадает. Мазохист, поди.
Китай испытал мощную межконтинентальную ракету дальностью в 9320 миль
Майя Леонтьева
17:43
накуй мне твои ссылки Отвечай за свое враньё
Китай испытал мощную межконтинентальную ракету дальностью в 9320 миль
Несбыточная Мечта Шешенбека
17:43
Да скажи ему чей Крым и оно отпадёт, как дерьмо с ботинка. Видишь же, что у человека истерика, осеннее обострение.
Китай испытал мощную межконтинентальную ракету дальностью в 9320 миль
Майя Леонтьева
17:41
Тебя спрашивают за враньё, в ответ бред и оскорбления. Отвечай за своё враньё.
Китай испытал мощную межконтинентальную ракету дальностью в 9320 миль
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем