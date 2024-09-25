Бахнем, обязательно бахнем. Весь мир в труху! Но потом.

Несмотря на то, что за последние десятилетия страх перед ядерной аннигиляцией в странах коллективного Запада по причине массовой деградации их элит подвыветрился, реальность такова, что бояться это оружие необходимо — хотя бы из инстинкта самосохранения. Современный мир с геополитической точки зрения крайне нестабильный, а потому — требует адаптации основополагающих документов ядерных сверхдержав в вопросе ядерного сдерживания. И вот, в российскую ядерную доктрину (Основы государственной политики в области ядерного сдерживания) будут внесены соответствующие важные изменения.

Сегодня о них рассказал президент России Владимир Путин в рамках заседания постоянного совещания Совета Безопасности России по ядерному сдерживанию. Исходя из комментария Путина, в обновлении ядерной доктрины сохраняется базовый принцип, что применение Россией ядерного оружия — это крайняя мера защиты государственного суверенитета.

Далее проще перечислить основы государственной политики России в области ядерного сдерживания по пунктам:

в проекте обновлённого документа расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания;

в обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию;

также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. РФ будет рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имеются в виду самолёты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты;

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства. С белорусской стороной все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу суверенитету Союзного государства.

Когда конкретно изменения будут внесены, пока не объявлено.