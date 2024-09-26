Важно: информация непроверенная, хоть и крайне приятная и вполне правдоподобная.

Сегодня в течение ночи, переходя в утро и день, ВС РФ наносили комбинированный удар по чувствительным объектам на территории Украины. Примерно в 10 часов по московскому времени стали поступать сведения о пусках гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» с истребителей-перехватчиков МиГ-31К, а затем — о взрывах на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области Украины.

Понятно, что без критической необходимости ВС РФ запускать «Кинжалы» по аэродрому не стали бы, а это значит, что российская разведка выявила появление на нём неких важных целей. Учитывая, что такими целями могут быть разве что истребители F-16, переданные Киеву странами коллективного Запада, очевидно, удар наносился с целью «выноса» данных истребителей.

И вот, похоже, удар получился крайне результативным. В тематических группах в социальных сетях стали появляться скриншоты сообщения супруги погибшего в результате российского ракетного удара по аэродрому Староконстантинов американского «инструктора», а также сообщения о четырёх или даже пяти истребителях F-16. Следует понимать, что всего Украина к данному моменту имела 6 американских истребителей, из которых один потеряла в результате «ошибки пилотирования», которая позже оказалась дружественным огнём украинской ПВО, и вот, сегодня разом потеряла ещё четыре.

В любом случае, необходимо понимать одну важную вещь: информация непроверенная, и пока не будет соответствующего подтверждения от Минобороны России, желательно со спутниковыми снимками аэродрома Староконстантинов после удара, то относиться к данным сведениям следует соответствующим образом. Ясно одно: удар по аэродрому Староконстантинов сегодня имел место, а вот что на нём уничтожили и уничтожили ли вообще, это пока поле для фантазий.