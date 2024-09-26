Запорожье начинает примерять на себя роль прифронтового города. И это явно не просто так.

За время специальной военной операции на какие только вооружения не вешали ярлык «game changer» (меняющий игру). В реальности такие вооружения, безусловно, есть, но, во-первых, не с украинской стороны, и во-вторых, не западного производства. Одним из реальных «game changer’ов» этого конфликта можно с чистой совестью назвать авиационные бомбы с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), позволяющие наносить высокоточные и, что немаловажно, дешёвые и при этом крайне разрушительные удары по объектам ВСУ и промышленности Украины.

Прогресс, подстёгиваемый императивом победы в вооружённом конфликте, на месте не стоит, и теперь российская армия начала активно применять авиабомбы с модернизированными УМПК. По крайней мере, об этом свидетельствуют участившиеся удары именно авиабомбами ФАБ-500 с УМПК по объектам в Запорожье. В частности, по предприятию «Мотор Сич».

Как отмечают украинские эксперты, усовершенствованные «ФАБы» с УМПК преодолевают расстояние примерно в 82 километра, а именно: 40 километров от линии боевого соприкосновения и ещё 42 километра до самого Запорожья. Уточняется, что повышение дальности действия российских авиамбомб достигнуто за счёт увеличения площади «крыльев» и изменения аэродинамической формы самого боеприпаса. Проще говоря, изменения произошли не только в модуле планирования и коррекции, но и в конструкции самой авиабомбы, а это значит, что сказки про использование завалявшихся на складах старых советских авиабомб уже, мягко говоря, неактуальны.

Сейчас главный вопрос на Украине звучит следующим образом: с чем связана активизация бомбардировок ВКС России города Запорожье? Наиболее логичный ответ на этот вопрос — это подготовка ВС РФ к наступательным операциям на данном направлении. Хотя, конечно, забегать сильно вперёд в данном вопросе не стоит.