Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Google ограничил создание новых учётных записей для россиян — Минцифры
Главное повторять как мантру, что незаконные рестрикции («санкции») не направлены на простых людей.

Хотя коллективно-западные функционеры очень любят повторять о том, что вводимые ими против России рестрикции (по привычке неправильно именуемые санкциями) не направлены против простых граждан России, на деле как раз-таки именно простые граждане России всю полноту ограничений и ощущают на себе. Запрет на поставки техники и автомобилей, ограничения на проведение платёжных операций, ограничения пользования западными сервисами. Всё это никак в принципе не могло повлиять на украинский кризис, а делалось и продолжает делаться исключительно с целью снижения уровня жизни среднестатистического россиянина дабы повлиять на его политическое мировоззрение.

Понятно, что это вопиющее нарушение международного права и беспрецедентное вмешательство в политику и экономику другого государства, но таков «порядок, основанный на правилах», который необходимо сломать до основания, иначе нормально жить людям на планете не дадут. Тем временем к незаконным рестрикциям активно присоединяется и Google. Так, сегодня в Минцифры России сообщили о том, что российские операторы связи зафиксировали значительное сокращение количества SMS-сообщений от Google. Таким образом, создание новых учётных записей Google в России, по сути, парализовано, поскольку компания в обязательном порядке требует подтверждение через отправку кода доступа на указанный номер телефона.

«СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», — отметило ведомство.

Минцифры посоветовало пользователям создать резервные копии всех своих данных, находящихся в сервисах Google. Кроме того, ведомство советует по возможности использовать альтернативные способы двухфакторной аутентификации в различных системах. Самым правильным решением, отмечает Минцифры, будет переход на отечественные сервисы, которые ничем не уступают Google.

#россия #политика #google #санкции
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и по военному аэродрому на Украине
ВКС России нанесли авиаудар по скоплению ВСУ в Купянске
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
22
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
6
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
48
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
10
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
2
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
2
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
1
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

PanzerK
16:39
Да я завсегда рад чего потестировать, коли есть такая возможность...
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
Китя
16:39
3060 и 6600 это начальный уровень. на них играть не комильфо. может пора сменить на что-нибудь более серьёзное.
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Майя Леонтьева
16:38
кто прокремлевский - шарий? он просто проститутка а что я читаю так то тебя вообще не касается p.s. "он от основных принципов не отказывается". Вот это свистит фляга
Китай испытал мощную межконтинентальную ракету дальностью в 9320 миль
Nvidia&Intel Hater
16:31
Шлюшка местная .гляди ка .у меня 26 (27 точнее было) и у 3060 26 -а твоя в говне.у тебя 22 было,вот что значит не 2400 а 2780 по частоте.так что забей в очко себе свои тесты с этого пид ского сайта
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Бoтo -- Чaт
16:28
>Поэтому 750 киловольт не трогают Уже трогали, и не раз. У каклов опорная сеть 750 кВ проходит с востока на запад, наши её уже поразбивали на отдельные островки, вынеся магистральные подстанции и ОРУ...
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и по военному аэродрому на Украине
Александр Еремеев
16:20
Ждём в каждой бомж сборке россиян. Что-то под крышкой точно есть, и там явно не обогреватель на 500w
На китайском вторичном рынке заметили «механические образцы» ЦП для сокета Intel LGA 1851
vpoluektov
16:13
GTA IV была первой игрой, которая показала, что двух ядер для игр мало. GTA V была первой игрой, которая показала, что четырех ядер для игр мало. GTA VI будет первой игрой... В общем, рискованный анон...
По данным инсайдера, AMD планирует выпустить Ryzen 5 9600X3D с 3D V-Cache
Джон Коннор
16:12
Андроид Авто нужен только чтобы подключиться без проводов к машине. А далее использовать звонки, Воцап, яндекс навигатор, Яндекс музыку. Эти функции от версии не зависят, поэтому версия без разницы.
Android Auto 12.9 с новыми функциями стала доступна для загрузки по всему миру
Лев корл
16:12
Бомбить АЭС не стоит, действительно, равно как и оставлять без нагрузки Поэтому 750 киловольт не трогают Но вот вопрос: Если на украинских АЭС наши реакторы - ВВЭР и РБМК, откуда они берут топливо для...
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и по военному аэродрому на Украине
Nvidia&Intel Hater
16:11
ты сегодня уколы снова пропустил опущенка мохнорылая ?? т\или уже пришел с ПНД ??
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем