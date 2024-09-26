Главное повторять как мантру, что незаконные рестрикции («санкции») не направлены на простых людей.

Хотя коллективно-западные функционеры очень любят повторять о том, что вводимые ими против России рестрикции (по привычке неправильно именуемые санкциями) не направлены против простых граждан России, на деле как раз-таки именно простые граждане России всю полноту ограничений и ощущают на себе. Запрет на поставки техники и автомобилей, ограничения на проведение платёжных операций, ограничения пользования западными сервисами. Всё это никак в принципе не могло повлиять на украинский кризис, а делалось и продолжает делаться исключительно с целью снижения уровня жизни среднестатистического россиянина дабы повлиять на его политическое мировоззрение.

Понятно, что это вопиющее нарушение международного права и беспрецедентное вмешательство в политику и экономику другого государства, но таков «порядок, основанный на правилах», который необходимо сломать до основания, иначе нормально жить людям на планете не дадут. Тем временем к незаконным рестрикциям активно присоединяется и Google. Так, сегодня в Минцифры России сообщили о том, что российские операторы связи зафиксировали значительное сокращение количества SMS-сообщений от Google. Таким образом, создание новых учётных записей Google в России, по сути, парализовано, поскольку компания в обязательном порядке требует подтверждение через отправку кода доступа на указанный номер телефона.

«СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», — отметило ведомство.

Минцифры посоветовало пользователям создать резервные копии всех своих данных, находящихся в сервисах Google. Кроме того, ведомство советует по возможности использовать альтернативные способы двухфакторной аутентификации в различных системах. Самым правильным решением, отмечает Минцифры, будет переход на отечественные сервисы, которые ничем не уступают Google.