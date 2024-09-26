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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВКС России нанесли авиаудар по скоплению ВСУ в Купянске
Такие удары просто так не наносятся.

Купянск вот уже два года является болевой точкой для российской армии. Отойдя осенью 2022 года из Харьковской области, включая и данный населённый пункт, ВС РФ вот уже два года с колоссальным трудом продвигаются на данном направлении. Но, по всей видимости, Курская авантюра Зеленского и его команды начала приносить свои плоды и на Купянском направлении.

Так, сегодня Минобороны России сообщило о том, что по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ был нанесён авиационный удар, в результате которого был уничтожен пункт управления бригады, сам пункт временной дислокации со всем находившимся в нём личным составом, а также пять единиц автомобильной техники.

Данный, казалось бы, будничный отчёт МО РФ свидетельствует об одной важной вещи: российская авиация начала беспрепятственно подлетать на расстояние удара по Купянску, чего раньше добиться не удавалось.

В целом, уже и западная пресса, которую крайне трудно обвинить в пророссийских взглядах, отмечает, что курская авантюра официального Киева, скорее всего, стала тем самым поворотным моментом в данном конфликте, после которого ситуация для ВСУ перешла в категорию неуправляемого коллапса. Так бывает, когда принятие решений отдано людям, предпочитающим громкие заголовки вместо реальной военной стратегии.

#россия #украина #политика #боевые действия
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ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и по военному аэродрому на Украине
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