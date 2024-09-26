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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и по военному аэродрому на Украине
Нет энергии — нет возможности производить беспилотники. Формула проста, и её надо приводить в исполнение.

Как уже отмечалось неоднократно, сейчас единственное реальное военное производство на Украине представляет собой в лучшем случае кустарную сборку беспилотников в подвалах школ и больниц. Эти беспилотники регулярно влетают на территорию России, не являющуюся зоной боевых действий, тем самым, по сути, являясь террористическими атаками с целью нанесения ущерба российской экономике и имуществу людей.

Единственная реальная возможность пресечь производство беспилотников на Украине — это полностью её (Украину) обесточить, лишив подвальные предприятия доступной электроэнергии, без которой комплектующие, которые получает Киев, так и останутся комплектующими. ВС РФ, конечно, могли бы активнее и жёстче работать над разрушением энергосистемы Украины, но поскольку на данный момент вся электрогенерация на Украине обеспечивается атомными электростанциями, наносить удары по которым Россия, по понятным причинам, не собирается, то приходится наносить точечные удары, отрезающие от электроснабжения непосредственно кустарные сборочные цеха.

Собственно, практически каждый день российская армия наносит соответствующие удары, и последние сутки не стали исключением. Как сообщило Минобороны России, за последние сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса страны. Также удары наносились по инфраструктуре военного аэродрома (речь, по всей видимости, идёт об аэродроме Староконстантинов) и по скоплениям военной техники и живой силы ВСУ.

Необходимо понимать, что вышеуказанные действия являются вынужденной мерой, на которую киевское политическое руководство обрекло Украину собственноручно, решив «поиграть» с Россией в инфраструктурную войну и забыв при этом, что потенциалы несопоставимы. Впрочем, в этом всё действующее киевское политическое руководство. Другие деятели на его месте сделали бы всё возможное, чтобы не допустить начала боевых действий.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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ВКС России нанесли авиаудар по скоплению ВСУ в Купянске
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