В этом плане Трамп, что называется, зрит в корень.

Когда мы с чувством сопереживания публикуем материалы о боевых действиях в зоне специальной военной операции, то практически всегда отмечаем, что данный конфликт Украине был совершенно не нужен, и что в интересах в первую (да и в последнюю тоже) очередь именно Украины как можно быстрее этот конфликт завершить. В конце концов, абсолютное большинство потерь в этом кризисе несёт именно Украина, именно её государственность стоит под вопросом в результате оказания сопротивления российской специальной военной операции, и именно на Украине происходит разрушение инфраструктуры и, как следствие, разрушение экономики.

В Киеве этого то ли не понимают в принципе, то ли слишком далеко зашли в плане рассказывания сказок, но кандидат в президенты США Дональд Трамп, критикуя действующую администрацию во главе с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, смотрит фактам в глаза и не стесняется называть вещи своими именами.

Как справедливо отметил Трамп, в 2022 году Украина отказалась «заключить плохую сделку», и как результат «Украины больше нет».

«Это больше не Украина: вы никогда не сможете восстановить эти города и посёлки, и вы никогда не сможете вернуть мёртвых людей, а там много мёртвых людей», — заявил Трамп.

По мнению Трампа, которое разделяют, по сути, все здравомыслящие люди на планете, Украина должна была заключить «плохую сделку», ведь «даже самая плохая сделка лучше, чем то, что имеется у Украины сейчас». Вместе с тем кандидат-республиканец раскритиковал действующую администрацию за бесконечное финансирование Украины, которая из-за этого постоянно отказывается от «сделок» с Россией.

В данном аспекте Трамп, безусловно, прав: Украине многократно предлагалось мирное разрешение кризиса на крайне выгодных (мы бы даже сказали на необоснованно выгодных) для Украины условиях, но всякий раз киевское политическое руководство, науськиваемое коллективным Западом, от этих переговоров отказывалось. Теперь, к сожалению, всё будет закончено по-плохому, и никто, кроме официального Киева, в этом больше не виноват: в задачу руководства страны в первую очередь входит обеспечение безопасности своих граждан, в том числе путём избегания боевых действий любой ценой. Киев же не просто ничего не избежал, так ещё и постоянно «добавки» просит. Искать в этом членовредительском поведении логику уже давно не стоит: Украина это объект международных отношений и не способна принимать самостоятельные решения.