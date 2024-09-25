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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский в ООН пожаловался на то, что на Украине уничтожены все тепловые электростанции
Так виноват-то в этом кто? И зачем пытаться разжалобить людей?

Осенью 2022 года киевское политическое руководство решило, что будет очень разумно затеять инфраструктурную войну с государством, у которого безграничные возможности по нанесению мощнейших ударов возмездия по той же самой инфраструктуре. Не придумав ничего лучше, как продолжать заниматься этим замысловатым членовредительством, Украина потеряла всю тепловую электрогенерацию и две трети гидроэлектрогенерации, обеспечивая потребности государства в энергии преимущественно за счёт атомных электростанций, которые ВС РФ пока (это важно) не выводят из строя, дабы не портить имидж главного мирного атомщика планеты.

Очевидно, что делать это — решать вопрос с атомной генерацией на Украине — России придётся, иначе никакой парализации военной промышленности, сведённой на Украине до кустарного производства дронов, добиться не удастся, поэтому исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский пытается предотвратить данную возможность, пытаясь как-то заставить ООН надавить на Россию.

Так, выступая на Генеральной ассамблее ООН, Зеленский решил разжалобить собравшихся в зале дипломатов, коих, справедливости ради, было совсем немного, потому что ничего нового и интересного и. о. президента Украины в принципе сказать не может, и это все понимают. По словам Зеленского, на Украине уничтожена вся тепловая электрогенерация и «огромная часть мощностей в гидроэнергетике».

Ситуация, справедливости ради, действительно тяжёлая: по подсчётам той же ООН, украинцам в зимний период придётся сидеть без света по 4—18 часов в сутки в зависимости от погоды: дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет порядка 9 ГВт. А вот зачем Зеленский пытается вызвать какую-то реакцию международного сообщества, непонятно. Во-первых, Глобальный Юг свои выводы по данному кризису давно сделал. Во-вторых, киевское политическое руководство могло исполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям и предотвратить данный вооружённый конфликт. В-третьих, после начала этого конфликта, Украина могла не начинать инфраструктурный террор в отношении РФ, не провоцируя тем самым Москву на массированные удары возмездия. Винить в энергетической катастрофе на Украине необходимо исключительно киевское политическое руководство, поскольку это именно оно последовательно отказывалось от мира и заигрывалось с эскалацией против государства, которое ему, мягко говоря, не по зубам. Как говорил известный персонаж одного культового сериала, проблемы надо искать в себе, тогда и проблем меньше станет.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика #оон
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