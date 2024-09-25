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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Нижегородской ГЭС заменили отработавший более 60 лет гидроагрегат
Модернизация российских гидроэлектростанций продолжается.

Гидроэлектростанции обеспечивают солидную долю общей выработки электроэнергии в единой энергосистеме России — порядка 20 %. Поэтому вполне естественно, что с течением времени агрегаты изнашиваются и начинают требовать замены. Компания «РусГидро», управляющая российскими ГЭС, уже 12 лет реализует Программу комплексной модернизации гидроэнергетического оборудования, в частности, Нижегородской ГЭС.

Так, сегодня «РусГидро» поделилась новостью о том, что гидроагрегат со станционным номером 1, отработавший на станции более 60 лет, был заменён в рамках вышеуказанной программы. За время своей работы данный агрегат выработал свыше 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Как справедливо отметила «РусГидро», заменой гидроагрегатов модернизация Нижегородской ГЭС не ограничивается: помимо этого также были заменены силовые трансформаторы, распределительные устройства, затворы водосливной плотины, ряд конструкций самой плотины/дамбы, также ведётся реконструкция дорожного моста, проходящего по верхушке плотины.

#россия #экономика #энергетика #гидроэнергетика
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Сейчас обсуждают

Bernigan
17:34
Это твои фантазии, в Фар крае 18% было, в Каллисто ты вообще недостоверный тест сделал, как и сейчас с Богом войны
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Nvidia&Intel Hater
17:29
у тебя и мыла нет,ты ж слепой клоун
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Nvidia&Intel Hater
17:28
да если б я ток в фаркрае тебя на 40 кадров поимел.в каллисто так же.да я во всех от 5 минимум кадров до 40 твою отодрал если не до 50 -да фаркрай 50 или около того
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Bernigan
17:28
Шлейфов нет никаких
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:28
Ты же Фар Краем бахвалишься
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
17:27
в одной игре в каких то тестах в обоссаных лучах он обошел ,и то победа конечно да..правда в сотне слился но то другое.иди таблетки выпей .клоун.игра заточенная под нвидиа в полный рост и он чет бахва...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:26
Очень даже играбельно с 40+ фпс, а у тебя там судя по тестам даже 10 не будет
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:23
Ты в Вуконге с трассировкой класс покажи, у меня там вполне 40 кадров, с генерацией будет 80
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
17:19
твоей снова нет,я даже не удивлен.она традиционно ниже дна.когда хоть одна игра появится где ты не просрешь наверное мир перевернется,то есть никогда.Так что выкладывай не выкладывай ты,у тебя будет в...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:18
О... о нет, 6600 опять в жопенях
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
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