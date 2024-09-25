Модернизация российских гидроэлектростанций продолжается.

Гидроэлектростанции обеспечивают солидную долю общей выработки электроэнергии в единой энергосистеме России — порядка 20 %. Поэтому вполне естественно, что с течением времени агрегаты изнашиваются и начинают требовать замены. Компания «РусГидро», управляющая российскими ГЭС, уже 12 лет реализует Программу комплексной модернизации гидроэнергетического оборудования, в частности, Нижегородской ГЭС.

Так, сегодня «РусГидро» поделилась новостью о том, что гидроагрегат со станционным номером 1, отработавший на станции более 60 лет, был заменён в рамках вышеуказанной программы. За время своей работы данный агрегат выработал свыше 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Как справедливо отметила «РусГидро», заменой гидроагрегатов модернизация Нижегородской ГЭС не ограничивается: помимо этого также были заменены силовые трансформаторы, распределительные устройства, затворы водосливной плотины, ряд конструкций самой плотины/дамбы, также ведётся реконструкция дорожного моста, проходящего по верхушке плотины.