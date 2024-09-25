Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
С конвейера «КАМАЗа» сошёл 2 500 000-й грузовик
Юбилейным грузовиком стал тягач КАМАЗ-54901.

За десятки лет своего существования «КАМАЗ» стал именем нарицательным, обозначающим мощные грузовики различного предназначения. Предприятие было основано в 1969 году, и сегодня с его конвейера сошёл юбилейный, 2,5-миллионный грузовик. Юбиляром стал седельный тягач (в простонародье «фура», «трак») КАМАЗ-54901 современного модельного ряда К5.

Естественно, предприятие посчитало необходимым (и совершенно справедливо) напомнить о технических характеристиках «юбиляра». КАМАЗ-54901 оснащается 13-литровым двигателем КАМАЗ-910.52-460 стандарта «Евро-5», развивающим максимальную мощность 482 л. с. и максимальный крутящий момент 2 403 Нм. Заявленный производителем ресурс двигателя составляет полтора миллиона километров. С точки зрения рабочего места водителя, то кабина КАМАЗ-54901 «нафарширована» по полной программе.

Серийное производство КАМАЗ-54901 началось в 2019 году. На тот момент это было совместный проект «КАМАЗа» и грузового подразделения Mercedes-Benz, но теперь, как вы понимаете, всё иначе, и предприятие активно занимается тотальным импортозамещением всех компонентов и узлов.

#россия #экономика #промышленность #автомобилестроение #машиностроение #камаз
+
Написать комментарий (0)
«АвтоВАЗ» начал серийное производство электромобилей Lada e-Largus
На Нижегородской ГЭС заменили отработавший более 60 лет гидроагрегат
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
6
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
17
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
2
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
184
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
9
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
4
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
+

Сейчас обсуждают

Вадим Царах
17:48
Р77 действительно лучше аим в любой ее модификации. Но это не имеет никакого значения, когда цели не видно. Меряться ракетами тут бессмысленно. На счет радаров Ф-ок ты не прав. 160 км это их +/-гаран...
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Иван1984
17:44
Интел всегда покупает авторов таких статей и блогеров что бы те писали статьи как им надо и тесты проводили так же по их рекоминдации
20-поточный процессор Intel Core Ultra 7 265K оказался быстрее 24-поточного процессора Ryzen 9 9900X
VRoman
17:44
Так официально рекомендованные цены гораздо ниже у 9000х, чем были у 7000х при старте продаж. Всё остальное - накрутки барыг за новинку. Когда жадность продавцов закончится, цены поползут вниз.
3DCenter: большинство покупателей разочарованы процессорами AMD Ryzen 9000
Bernigan
17:34
Это твои фантазии, в Фар крае 18% было, в Каллисто ты вообще недостоверный тест сделал, как и сейчас с Богом войны
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
17:29
у тебя и мыла нет,ты ж слепой клоун
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
17:28
да если б я ток в фаркрае тебя на 40 кадров поимел.в каллисто так же.да я во всех от 5 минимум кадров до 40 твою отодрал если не до 50 -да фаркрай 50 или около того
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:28
Шлейфов нет никаких
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:28
Ты же Фар Краем бахвалишься
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
17:27
в одной игре в каких то тестах в обоссаных лучах он обошел ,и то победа конечно да..правда в сотне слился но то другое.иди таблетки выпей .клоун.игра заточенная под нвидиа в полный рост и он чет бахва...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
17:26
Очень даже играбельно с 40+ фпс, а у тебя там судя по тестам даже 10 не будет
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем