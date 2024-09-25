Юбилейным грузовиком стал тягач КАМАЗ-54901.

За десятки лет своего существования «КАМАЗ» стал именем нарицательным, обозначающим мощные грузовики различного предназначения. Предприятие было основано в 1969 году, и сегодня с его конвейера сошёл юбилейный, 2,5-миллионный грузовик. Юбиляром стал седельный тягач (в простонародье «фура», «трак») КАМАЗ-54901 современного модельного ряда К5.

Естественно, предприятие посчитало необходимым (и совершенно справедливо) напомнить о технических характеристиках «юбиляра». КАМАЗ-54901 оснащается 13-литровым двигателем КАМАЗ-910.52-460 стандарта «Евро-5», развивающим максимальную мощность 482 л. с. и максимальный крутящий момент 2 403 Нм. Заявленный производителем ресурс двигателя составляет полтора миллиона километров. С точки зрения рабочего места водителя, то кабина КАМАЗ-54901 «нафарширована» по полной программе.

Серийное производство КАМАЗ-54901 началось в 2019 году. На тот момент это было совместный проект «КАМАЗа» и грузового подразделения Mercedes-Benz, но теперь, как вы понимаете, всё иначе, и предприятие активно занимается тотальным импортозамещением всех компонентов и узлов.