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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» начал серийное производство электромобилей Lada e-Largus
Ё-мобиль на новый Lad.

Так уж сложилось, что Россия решила не отставать от веяний времени и стала форсировать электрификацию общественного и личного автотранспорта. Причём продвигаются электромобили где надо и где не надо тоже. Взять, например электрическую версию коммерческой машины Lada Largus, которую, решив не ломать голову над названием, нарекли e-Largus. Сегодня «АвтоВАЗ» сообщил о начале серийного производства данных электромобилей на заводе в Ижевске.

Несмотря на то, что производство стало серийным, эта самая «серия» крайне скромна по количеству: согласно комментарию главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, до конца текущего года предприятие выпустит всего-навсего «несколько десятков» электромобилей Lada e-Largus, а дальше масштабы производства будут зависеть от спроса на данную модель и развития соответствующей инфраструктуры.

Дальше начинается самое интересное. Согласно имеющимся данным, Lada e-Largus оснащена тяговой батареей «глубокой локализации» и оснащена электродвигателем, разработанным входящей в состав ГК «Итэлма» компанией «Системы автономной энергии» при сотрудничестве с «АвтоВАЗом». В целом уровень локализации Lada e-Largus составляет более 50 %.

Держа в уме сказанное абзацем выше, возникает главный риторический вопрос: почему тогда стоимость данной машины начинается от 2,99 млн рублей, и то, с учётом субсидии на электрокары? Вообще, вопрос стоимости электрокаров является самым насущным во всей электромобильной истерии. Люди искренне и совершенно справедливо не понимают, почему электромобиль, который с технической точки зрения гораздо проще традиционного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, стоит значительно дороже оного. Пока этот вопрос не будет решён на корню, и электрокары не станут значительно (минимум на треть) дешевле, чем аналоги с ДВС, при этом без манипуляций с задиранием цен на автомобили с ДВС, а именно через удешевление электромобилей, ни о каком повальном переходе на электротягу и речи быть не может.

#россия #экономика #автомобили #электромобили #промышленность #lada #«автоваз»
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OgoGoLog
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Нивхурил
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Ну да, тут явно сразу видно ̶и̶н̶т̶е̶р̶н̶е̶т̶ ̶п̶и̶з̶д̶а̶б̶о̶л̶а̶ эксперта записывающего всех сомневающихся в глубинный народ неумеющий гуглить и и что к чему
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