Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Чехии призвал Украину «реалистично» оценивать свои цели и возможности и быть готовой к потере территорий
Если уже даже президент Чехии, некогда ярый болельщик за команду «Украина», смотрит правде в глаза, то дела у ВСУ, видать, совсем плохи.

Президент Чехии Петр Павел изначально очень странно оценивал перспективы Украины в вооружённом конфликте с Россией. Странно потому, что Павел является генералом и до президентства возглавлял генштаб чешской армии, то есть, по идее, должен понимать логику боевых действий и здраво оценивать потенциалы противоборствующих сторон. По всей видимости, президент Чехии просто временно попал под влияние оголтелой западной пропаганды, из которой сейчас стремительно выходит.

В частности, в комментарии для The New York Times чешский лидер призвал Украину «реалистично» оценивать свои цели и возможности их достижения. Реалистичность данной оценки, добавил Павел, подразумевает то, что Украине придётся признать тот факт, Что «часть территорий» останется под контролем России, «по крайней мере, временно».

Мы сейчас не будем объяснять президенту Чехии, что нет ничего более постоянного, чем временное, тем более что условием мирного урегулирования данного кризиса будет международное безоговорочное признание новых территориальных реалий. Важно то, что наиболее вероятным исходом данного кризиса Петр Павел считает потерю Украиной территорий, и что изменить эту ситуацию ВСУ не в состоянии.

Также, по словам чешского лидера, мир стремительно устаёт от этого конфликта, а в Европе увеличивается количество политиков, разделяющих мнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Необходимо осознавать тот факт, что свои условия мирного урегулирования украинского кризиса Россия уже озвучила на высшем уровне, и ничего мягче (зато жёстче — легко) уже не будет. Условия следующие: признание изменившихся территориальных реалий, демилитаризация и денацификация, а также нейтрализация Украины. Киеву и Западу много раз давали шанс на более выгодные условия, но каждый раз эти возможности намеренно упускались. Так что Киеву и Западу надо смотреть правде в глаза и осознавать, что в том, что всё закончилось именно так, виноваты исключительно они сами.

#россия #украина #политика #боевые действия #чехия
3
Показать комментарии (3)
Зеленский в очередной раз выступил против переговоров с РФ
«АвтоВАЗ» начал серийное производство электромобилей Lada e-Largus
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
6
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
19
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
171
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
9
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
4

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
16:06
"Он в отличие от тебя привел хоть какую то информацию" Эта информация есть в открытом доступе. Странный довод в защиту.
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Вадим Каспаров
16:05
Балаболка)
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
OgoGoLog
16:02
А украинские самолёты от ракет воздух-воздух что не падали? Просто так что ли рояли на аэродромах жгут захизники? Или все полегли от нервных боёв с летящими по маршруту геранями?
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Станислав Богданов
16:02
Сколько оправданий в одном сообщении.
Forbes: Из Угледара тайно выходит 72-я бригада ВСУ численностью 2000 солдат и офицеров
Вадим Каспаров
16:01
План был неплох, только посыпался на этапе "телефон жертвы подключается к клону сети без пароля" =)
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
Вадим Каспаров
16:00
Устройство не подключится к сети с таким-же SSID, который сохранён в устройстве пользователя, если только юзер сам ручками выберет эту сеть. А вот почему так происходит - тебе стоит изучить, нубас=)
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
Станислав Богданов
15:59
Он в отличие от тебя привел хоть какую то информацию, ты же только пиZдишь.
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Нивхурил
15:55
Ну да, тут явно сразу видно ̶и̶н̶т̶е̶р̶н̶е̶т̶ ̶п̶и̶з̶д̶а̶б̶о̶л̶а̶ эксперта записывающего всех сомневающихся в глубинный народ неумеющий гуглить и и что к чему
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
OgoGoLog
15:54
Ну касательно f-117 это оправдания чистейшие. Там не подумали, здесь не продумали, "всего 1 и то случайно", но по факту попали по двум, одному повезло долететь назад до базы.
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Несбыточная Мечта Шешенбека
15:54
У тебя фетиш с Крымского моста перешёл на губы или ты мозгом повредился?
Президент Чехии призвал Украину «реалистично» оценивать свои цели и возможности и быть готовой к потере территорий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем