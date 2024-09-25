Если уже даже президент Чехии, некогда ярый болельщик за команду «Украина», смотрит правде в глаза, то дела у ВСУ, видать, совсем плохи.

Президент Чехии Петр Павел изначально очень странно оценивал перспективы Украины в вооружённом конфликте с Россией. Странно потому, что Павел является генералом и до президентства возглавлял генштаб чешской армии, то есть, по идее, должен понимать логику боевых действий и здраво оценивать потенциалы противоборствующих сторон. По всей видимости, президент Чехии просто временно попал под влияние оголтелой западной пропаганды, из которой сейчас стремительно выходит.

В частности, в комментарии для The New York Times чешский лидер призвал Украину «реалистично» оценивать свои цели и возможности их достижения. Реалистичность данной оценки, добавил Павел, подразумевает то, что Украине придётся признать тот факт, Что «часть территорий» останется под контролем России, «по крайней мере, временно».

Мы сейчас не будем объяснять президенту Чехии, что нет ничего более постоянного, чем временное, тем более что условием мирного урегулирования данного кризиса будет международное безоговорочное признание новых территориальных реалий. Важно то, что наиболее вероятным исходом данного кризиса Петр Павел считает потерю Украиной территорий, и что изменить эту ситуацию ВСУ не в состоянии.

Также, по словам чешского лидера, мир стремительно устаёт от этого конфликта, а в Европе увеличивается количество политиков, разделяющих мнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Необходимо осознавать тот факт, что свои условия мирного урегулирования украинского кризиса Россия уже озвучила на высшем уровне, и ничего мягче (зато жёстче — легко) уже не будет. Условия следующие: признание изменившихся территориальных реалий, демилитаризация и денацификация, а также нейтрализация Украины. Киеву и Западу много раз давали шанс на более выгодные условия, но каждый раз эти возможности намеренно упускались. Так что Киеву и Западу надо смотреть правде в глаза и осознавать, что в том, что всё закончилось именно так, виноваты исключительно они сами.