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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский в очередной раз выступил против переговоров с РФ
Да Россия, собственно, с тобой ни о чём переговариваться и не стремится. Переговоры РФ будет вести совсем с другими людьми и о совсем других вопросах.

Исполняющий обязанности (утратил легитимность в мае этого года вследствие отмены проведения выборов) президента Украины Владимир Зеленский прибыл в США не только для того, чтобы презентовать президенту Байдену свой нереализуемый фантастический «план победы», заключающийся, по сути, в незамедлительном приёме Украины в НАТО, но и для того, чтобы выступить в ООН.

Понятное дело, ничего радикально нового от Зеленского в рамках выступления в ООН никто не ждал, и совершенно справедливо. Поскольку на заседании Совета Безопасности ООН и. о. президента Украины начал вновь повторять словно мантру о том, что никаких переговоров с Россией быть не может, поскольку, видите ли, «Россия может быть только принуждена к миру». В представлении Зеленского, нужно сделать так, чтобы «заставить Россию принять мир».

Как реализацию данного плана представляет себе Зеленский, впрочем, осталось за скобками. Зато он зачем-то потратил время дипломатов на то, чтобы в очередной раз заявить о безальтернативности своей «формулы мира» (напомним, «формула мира» Зеленского в сути — это требование полной капитуляции России).

Постпред России при ООН Василий Небензя поспешил сбить с Зеленского спесь, заявив, что Киеву нужно не про фантастические «планы» и «формулы» говорить, а как можно скорее «принять реалистичные параметры долгосрочного урегулирования украинского кризиса». Небензя имеет в виду условия, озвученные Путиным в середине июня, подразумевающие признание изменившихся территориальных реалий, демилитаризацию Украины, её денацификацию и нейтрализацию.

Хотя условия РФ могут выглядеть столь же ультимативными, как и условия Украины, но между ними есть две принципиальные разницы: Россия, если надо, свои условия может навязать военной силой, и, судя по всему, весь конфликт именно так и закончится; Украина же этого сделать не в состоянии даже в теории. Собственно, российское политическое руководство взывает Киев к осознанию этой простой и неопровержимой реальности, и исходить из неё. Следует понимать, что Украине было предоставлено совершенно беспрецедентное количество возможностей по выгодному для неё мирному урегулированию данного кризиса. Все эти возможности Киев, живущий в своём вымышленном мире, проигнорировал.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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