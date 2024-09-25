«Незалежность» немножко залежалась. Ну и подумаешь, в первый раз, что ли?

После отсоединения от СССР/России у Украины в наследство от единого государства досталось совершенно беспрецедентное для страны такого размера и населения количество военной техники самых разных видов. Оно и немудрено: Украинскую ССР нашпиговывали вооружёнными силами и техникой на случай очередного вероломного нападения с Запада, дабы данная территория не стала в очередной раз лёгкой прогулкой для вероятного противника без оказания ему какого бы то ни было внятного сопротивления.

В результате отделения Украины в 1991 году возникла ситуация, когда на территории страны оказалось просто безумное количество советского (читать — российского) оружия, включая дальние бомбардировщики и даже ядерные боеприпасы. Россия на тот момент не могла даже за себя толком постоять, что уж говорить о требовании от Украины вернуть всё вооружение назад законному владельцу; повезло, что под давлением США Украину хотя бы заставили передать РФ её оставшееся на украинской территории ядерное оружие, которое всё равно могло быть применено только по сигналу из Москвы, и распилить доставшиеся ей стратегические бомбардировщики Ту-160 (часть из которых Россия вернула в обмен на прощение уже тогда начинавших копиться безумных долгов Украины за газ).

По вышеуказанным причинам Украина являлась крайне милитаризованным государством, и поэтому втягивание её в коллективно-западный военный блок — НАТО — было воспринято Москвой как прямая угроза безопасности России. Когда в декабре 2021 года НАТО и, в частности, США как главная страна альянса, отказали РФ в формировании новой архитектуры европейской безопасности с сохранением Украиной нейтрального статуса, стало понятно, что вопрос будет решаться военно-техническим способом, о котором предупреждал Кремль.

Всё, что было дальше, вы знаете. К концу 2022 года ВС РФ уничтожили практически весь доставшийся Украине в наследство арсенал военной техники, и тогда ВСУ стали критически зависимы от западных поставок вооружений, которые, собственно, и затянули данный конфликт, превратив его в хрестоматийную войну на истощение. Что занимательно, так это то, что в Киеве данное обстоятельство не считают унизительным, а даже наоборот: рады тому, что коллективный Запад так «вписался» за Украину. В частности, министр обороны Украины Рустем Умеров с нескрываемым чувством гордости заявил, что страна сегодня более чем на 80 % зависит от западной военной помощи.

Мы сейчас не будем обсуждать тему того, что при такой зависимости от западной воли ни о какой «незалежности» Украины и речи быть не может, потому что это, по большому счёту, очевидно и не особо важно. Важно другое: демилитаризация Украины как одна из целей специальной военной операции давно достигнута, теперь идёт демилитаризация Европы и США. А выльется ли этот процесс в навязывание Россией очень жёстких условий мирного урегулирования, одним из которых станет условие роспуска НАТО и выхода США из Европы, покажет время. Ясно одно: этот кризис зашёл слишком далеко, чтобы завершать его на меньших условиях, чем описанных предложением раньше.