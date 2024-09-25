Чип сгодится для радиочастотных идентификационных меток.

АО «Микрон» разработало микросхему M25v4 для радиочастотной идентификации (RFID), способную стабильно считываться на расстоянии до 14 метров. Новинка, работающая в UHF-диапазоне (867 МГц), предназначена для интеграции в RFID-метки и полностью готова к серийному производству.

M25v4 оснащена 64-битной пользовательской памятью и 192-битной памятью EPC (электронный код продукта), что позволяет хранить уникальные идентификаторы объектов или их детальные характеристики. Микросхема прошла испытания на различных поверхностях и демонстрирует высокую устойчивость к внешним воздействиям, соответствуя строгим стандартам безопасности в сфере идентификации.

«Микрон» обладает собственной лабораторией, где проводит разработку и тестирование RFID-решений во всех распространённых частотных диапазонах. Это позволяет компании учитывать индивидуальные потребности заказчиков, работающих с нестандартными материалами и ставящих уникальные задачи. Кроме того, «Микрон» располагает собственным производством RFID-продукции, выпуская более 200 видов меток с различными характеристиками и адаптацией под широкий спектр сценариев применения.

Как отметил Анатолий Резник, директор по прикладным изделиям РЧ-идентификации АО «Микрон», отечественная разработка чипа M25v4 создает фундамент для полной локализации производства RFID-меток в России, укрепляя технологический суверенитет страны. Запуск производства меток на базе новой микросхемы запланирован на 2025 год.

Функциональные возможности M25v4 открывают перспективы для применения RFID-технологий в различных областях: от цифровизации бизнес-процессов и производства до сквозной аналитики и реализации прикладных технологических решений.