Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Микрон» показал первую российскую микросхему UHF с дальностью считывания до 14 метров
Чип сгодится для радиочастотных идентификационных меток.

АО «Микрон» разработало микросхему M25v4 для радиочастотной идентификации (RFID), способную стабильно считываться на расстоянии до 14 метров. Новинка, работающая в UHF-диапазоне (867 МГц), предназначена для интеграции в RFID-метки и полностью готова к серийному производству.

M25v4 оснащена 64-битной пользовательской памятью и 192-битной памятью EPC (электронный код продукта), что позволяет хранить уникальные идентификаторы объектов или их детальные характеристики. Микросхема прошла испытания на различных поверхностях и демонстрирует высокую устойчивость к внешним воздействиям, соответствуя строгим стандартам безопасности в сфере идентификации.

«Микрон» обладает собственной лабораторией, где проводит разработку и тестирование RFID-решений во всех распространённых частотных диапазонах. Это позволяет компании учитывать индивидуальные потребности заказчиков, работающих с нестандартными материалами и ставящих уникальные задачи. Кроме того, «Микрон» располагает собственным производством RFID-продукции, выпуская более 200 видов меток с различными характеристиками и адаптацией под широкий спектр сценариев применения.

Как отметил Анатолий Резник, директор по прикладным изделиям РЧ-идентификации АО «Микрон», отечественная разработка чипа M25v4 создает фундамент для полной локализации производства RFID-меток в России, укрепляя технологический суверенитет страны. Запуск производства меток на базе новой микросхемы запланирован на 2025 год.

Функциональные возможности M25v4 открывают перспективы для применения RFID-технологий в различных областях: от цифровизации бизнес-процессов и производства до сквозной аналитики и реализации прикладных технологических решений.

#сделано в рф #микросхемы #микрон #uhf
+
Написать комментарий (0)
На трассе M11 «Нева» запустили движение полностью беспилотных грузовиков КАМАЗ и «Сберавтотех»
Свыше 200 подмосковных предприятий получат субсидии на модернизацию
Встреча на высшем уровне: самозанятых Подмосковья ждут на масштабном форуме
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
19
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
6
Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
11
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
9
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
94
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
17
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
4
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
3

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
11:09
дурачек ты отпердоленный хуангом .у тебя там под 90 хотспот.клоун.карта типо топовая а греется как не в себя а потому что чип гавно полное
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
11:07
65 градусов это идеальная температура, у тебя в череп насрано
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:06
даа твой топ все видят.температуры в космос .то то ты хотспот не показываешь вентокрылы ревут как конченые на 2400 .дерьмо с помойки
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
stellsnake
11:06
"Масштабирование на основе искусственного интеллекта повысит цены на консоли PS5 Pro в будущем" Идиотина тупорылая, ну открой ты интернет да посмотри как продавались консоли за 700 баксов и какое у ни...
Масштабирование на основе искусственного интеллекта повысит цены на консоли PS5 Pro в будущем
Челентано
11:06
А я разве спорю с этим?
55% пользователей ПК считают процессоры AMD Ryzen 9000 посредственными
Bernigan
11:06
6600 все уёбищные, т к этому дерму топ исполнения решили не давать
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:05
от клоун .да нет там писали с реальным покупателем.просто смешон ты.и карту ты выбрал ну самую уе щную из 6600.я выбирал из разных 3050 там 4 модели были -все говно
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
dimasoid1970
11:04
-из поставленных 35 тысяч артиллерийских снарядов данного типа оказались непригодными 0,05% (17 боеприпасов)- Если посчитать точнее, то 17,5 снаряда!)))
Handelsblatt: Киев проинформировал Чехию о преждевременной детонации поставленных снарядов
Bernigan
11:02
Это писали люди без реального покупателя, во держи
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:01
полминуты говоришь .да я когда тебя с пылесосом seebox в farcry 6 опускал на дно 6 минутный выкладывал ролик,так что пиздеть не мешки
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем